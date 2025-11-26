Suscríbete
Ema Pulido se lanza contra Aarón Mercury: “Todo está adaptado para que no te tengas que esforzar”

Fans en redes sociales se fueron contra la maestra y jurado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Noviembre 25, 2025 • 
MrPepe Rivero
aaron-mercury-ema-pulido.jpg

Aarón Mercury y Ema Pulido

Octavio Lazcano, José Luis Ramos

En la recta final de ‘Las estrellas bailan en Hoy', las exigencias aumentaron y Ema Pulido se lo tomó muy en serio al criticar el resultado de Aarón Mercury con Pía Sanz durante la semana de ‘Boomerang’, en la que intercambian parejas.

Si bien tuvieron algunos tropiezos, el resultado fue aceptable en el baile de Aarón y Pía, quienes estuvieron ensayando incluso minutos antes de entrar en vivo al programa Hoy.

Sin embargo, a la maestra Ema Pulido no le gustó lo que vio, sobre todo en Aarón Mercury:

“Me gustó la combinación, se vio muy bien. Yo pienso Aarón, que le tienes que dar gracias a la Virgen del Río Alto de que te quiera tanta gente y que tengas todo a la mano, que Dios te haya dado facultades... pero las usas tan poquititito... Si de alguna forma ensayaras más, si te entregaras al 100% a lo que haces, serías fantástico”.

“Pero tienes suerte que todo mundo te apoya, coreógrafo, una magnifica pareja... Pero ¿y luego qué?”

“El potencial que estás dando es muy poco, y está adaptado el número para ti, para que no te tengas que esforzar tanto ni bailar tanto, sino estar ‘chiqui, boni’. Pero si no hubiera sido por Pía, no sé qué carambas ibas a hacer”, reclamó Ema..

Aarón Mercury lo tomó a la ligera y hasta bromeó: “Soy humilde, no muestro todo... No, pero es como todo, adaptarnos, y muchas gracias”.

“No me convence nada, yo pienso que podías dar más. ¡No te confíes!”, sentenció Ema Pulido.

En la semana de boomerang, tras intercambiar parejas, los mejores tres dúos se llevan puntos extras para sus respectivos equipos originales.

aaron-mercury-briggitte-bozzo---.jpg

Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

aaron-mercury-pia-sanz.jpg

Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy

Octavio Lazcano

Aarón Mercury Ema Pulido Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
