Elizabeth Gutiérrez reveló si se arrepiente de haber pausado su carrera para dedicarse a su familia con William Levy

Este 2024, después de más de 20 años juntos y con dos hijos en común, William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron ponerle fin a su relación. Aunque en un principio aseguraron que todo se daba en los mejores términos, poco después trascendieron varias versiones de que en realidad las cosas habían pasado de otra manera, envolviéndolos así en una situación mediática que impactó directamente en su vida familiar.

Inevitablemente, los seguidores de ambos se involucraron en la conversación, por lo que el actor se enfrentó a numerosos cuestionamientos por “abandonar” a Elizabeth, aún sabiendo que ella de cierta manera frenó su trayectoria para poder dedicarse enteramente a cuidar de la familia que deseaban construir. Sin embargo, ahora que las cosas están más tranquilas, la propia actriz abordó este tema y confesó si en algún momento llegó a replantearse las elecciones que tomó, principalmente aquellas relacionadas a su trabajo.

¿Se arrepiente de dejar su carrera por William Levy? Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio sobre esta decisión que marcó su vida

En una sincera conversación en el podcast de Alejandro Chabán, Elizabeth abordó distintas cuestiones de su vida junto a William Levy y finalmente reveló cuáles son sus sentimientos ahora que está de regreso en la pantalla y si alguna vez quiso hacer las cosas de diferente manera.

“Puse a un lado mis sueños, todo, pero está bien. Esa fue una decisión propia, que yo con todo el amor del mundo tomé. No me arrepiento de nada, de ninguna decisión, porque tuve la dicha de estar con mis hijos en casa y eso se lo agradezco a él”

Y es que si bien Gutiérrez nunca se retiró por completo, sí se alejó de los reflectores durante un tiempo, para así poder centrar toda su atención en Christopher y Kailey, los dos hijos que procreó con Levy. Aún así, para ella no fue un sacrificio, pues reiteró que todo lo hizo con amor, además de reiterar que William siempre procuró que no les faltara nada.

“Fue un buen proveedor, siempre nos dio lo mejor. No había cosa que él no nos quisiera dar. Trabajó muchísimo por todos, por mí, por sus hijos, por la familia. Me siento muy afortunada de haber podido estar con ellos y lo volvería a hacer una y mil veces”, sentenció la actriz, que poco después de que se confirmara su separación, decidió retomar su carrera en la televisión.