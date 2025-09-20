El Vítor entró a La Casa de los Famosos México: Jugó al Posicionamiento y sacudió a Aarón al decirle esto

Era un viernes normal en la Casa de los Famosos México, pero llegó El Vítor con un carrito de camotes.

Los habitantes que quedan en la competencia gritaron de emoción al ver a Adrián Uribe en su icónico personaje, quien llegó a inyectar alegría a la casa más famosa del país.

Tal parece que El Vítor no se pierde ningún detalle de La Casa, pues le dijo a cada uno algunas características que los han hecho virales en redes sociales. Sin embargo, lo que le dijo a un habitante en particular tuvo repercusiones.

Cabe mencionar que El Vítor entró para promocionar su nuevo programa de concursos, Piensa rápido, que tendrá edición con concursantes del público, y otra VIP, con celebridades invitadas.

El Vítor pidió jugar al Posicionamiento con todos, y a cada uno le dijo algunas palabras con su toque de humor.

Aunque a todos les dijo que lo estaban haciendo muy bien, a Aarón Mercury le dijo flojo. Él lo tomó con humor, pero definitivamente lo impactó.

“No es que sea flojo, mi carnal, es que tienes el mismo problema que yo; no se me dan las labores domésticas igual que tú”.

No pasaron muchos minutos tras la salida de Adrián Uribe como El Vítor, para que Aarón Mercury resintiera saber que en el exterior se le considera flojo, según el conductor.

Aarón lo tomó con humor, pero se ofreció a lavar los trastes. Más tarde incluso bromeó con acostarse en la sala, “al fin que ya hice fama”.