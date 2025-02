El supuesto novio de Imelda Garza le dio la espalda y confirmó una de las acusaciones de Maribel Guardia

La demanda que Maribel Guardia interpuso contra Imelda Garza destapó incontables situaciones personales que hasta ahora se habían mantenido como un secreto. Una de estas cuestiones es el noviazgo que aparentemente la viuda de Julián Figueroa tendría con uno de sus amigos, una relación que estaría a punto de derrumbarse ahora que Fernando Gamboa, el protagonista de este escándalo, ya demostró de qué lado de la historia está.

Fernando Gamboa, el supuesto novio de Imelda Garza, le dio la razón a Maribel Guardia con una impactante revelación

Aunque hasta hace unos días se desconocía la identidad del hombre con el que Imelda Garza se decidió a rehacer su vida, finalmente se supo que el personaje en cuestión es Fernando Gamboa, que resultó ser un viejo amigo de Julián Figueroa. Sin embargo, el hecho de que el nombre saliera a la luz, llegó acompañado de una “traición” para la joven actriz, pues expuso que parte de las acusaciones de Maribel Guardia son ciertas y confirmó que José Julián sí tuvo que dormir en el sillón cuando ellos estaban juntos.

Durante una conversación con Javier Ceriani, Fernando Gamboa habló acerca de las distintas controversias que actualmente enfrenta Imelda Garza, mismas que causaron que perdiera de manera temporal la custodia de su hijo. La declaración más llamativa de este personaje llegó cuando relató cómo fue el viaje que hicieron a Mérida, en donde admitió que debido a una serie de complicaciones con el hospedaje, el menor pasó la noche en el sofá, mientras él y Tuñón se acostaron en la cama.

“Bueno, el hijo de Imelda sí se durmió en un sofá cama, estaba al lado del cuarto, pero solo fueron las últimas dos noches”, contó, revelando además de todos los gastos de las salidas las cubrió siempre él y esta travesía que habrían hecho para asistir a una boda, no fue la excepción.

¿Qué dijo Maribel Guardia de Imelda Garza?

Estas declaraciones de la presunta pareja de Imelda Garza no hacen más que delatar que Maribel Guardia sí contó correctamente todo lo que José Julián le había dicho. Ya que cabe recordar, en días pasados la exconductora de “Muévete” relató que en una ocasión su nieto y su exnuera se fueron de vacaciones, pero hasta que regresaron se enteró de que había estado también Fernando Gamboa, a quien el niño señaló como su tío, puesto que así se lo habrían presentado.

Maribel Guardia demandó a Imelda Garza tras supuestas negligencias con el pequeño José Julián Instagram

“El niño (José Julián) me dijo: ‘ay, qué rica la camita y que ya llegué'. Entonces yo le dije que donde estaba él también tenía una camita, pero me dijo que no, porque él dormía en la sala y su mamá en el cuarto con su tío”, fue el señalamiento que hizo en esa ocasión Maribel Guardia, días después de que comenzara el proceso legal contra Imelda Garza.