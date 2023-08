Todos los pleitos legales que complican a Ana Bárbara: de su hermano Francisco a José Manuel Figueroa

Ana Bárbara está envuelta en una serie de escándalos legales debido a una demanda que su hermano, Francisco Ugalde

Fue en el programa “De primera mano” que se dio a conocer esta noticia, que involucra a varios éxitos de la cantante como “Lo busqué" y “Niña mimada”. En exclusiva para la edición de TVyNovelas, el padre de ambos, don Antero Ugalde, habló sobre este pleito y lo incómodo que le resulta para él debido a que pensaba que eran una familia unida.

“Pancho me comentó hace como tres meses que iba a demandar a Ana Bárbara, yo le dije que lo pensara bien, que platicaran y me dijo que no tenía caso y que ella no quería hablar con él, Pancho me dijo que es porque supuestamente hay algunas canciones que compusieron entre los dos y Ana Bárbara se olvidó de él, yo qué puedo opinar, ya están grandes los dos”, declaró don Antero.

ANA BÁRBARA NO SE QUEDA CALLADA

Como te informamos en TVyNovelas , Ana Bárbara no tardó en reaccionar a la demanda de su hermano Francisco, y en una entrevista para “Ventaneando” desestimó los señalamientos de su familiar, recalcando que ellas es la única autora de las canciones que, él alega, también ayudó a componer:

“Mis canciones son mis canciones y no tengo nada que demostrar, y además no puede haber, por si tenían duda, todas estas situaciones las han desestimado ya en la Fiscalía por falta de consistencia, de prueba, de todo”, aseguró la cantante, quien además declaró que este asunto “ya hasta da risa”.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA TAMBIÉN TIENE PLEITO CON ANA BÁRBARA

Ana Bárbara no sólo tiene problemas con su hermano Francisco, sino que hace algún tiempo José Manuel Figueroa aseguró en redes sociales que él es el autor de “Fruta prohibida”, un exitoso sencillo que está legalmente registrado por Ana Bárbara desde 2004.

“Yo nunca he dicho que la canción no sea de ella, siempre va a ser de ella porque yo se la compuse. Lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”

De acuerdo con José Manuel Figueroa, él habría compuesto la canción en 2001, cuando ambos eran novios:

“Yo nunca he dicho que la canción no sea de ella, siempre va a ser de ella porque yo se la compuse y se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra”, declaró en exclusiva para TVyNovelas.

“A la fecha sigo con esa ilusión de que podemos llegar a un arreglo, pero si no se puede, no hay ningún problema. Sigo juntando pruebas y testigos que avalan lo que digo de mis canciones, de las cuales merezco reclamar el derecho de autor. En algún momento grabé esos temas en un estudio, y ahí se estipula en qué fecha y cuándo fueron grabados en vivo. La música sale de mi guitarra y las letras están interpretadas con mi voz”, aseguró Figueroa, quien sólo busca que el público conozca la verdad de su trabajo.