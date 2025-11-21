‘El Paraíso’, la emblemática casa de Andrés García en Acapulco, ya tiene un letrero de “se vende”

A más de dos años de la muerte de Andrés García, ocurrida en abril de 2023, en la puerta de su casa ya hay un letrero de “se vende”. El lugar, conocido como ‘El Paraíso’ también luce abandonado.

El deterioro de la propiedad se agravó tras el paso de los huracanes ‘Otis’ y ‘John’, mismos que arrastraron casi todo en su avance por la zona costera.

Todo indica que la familia del actor tomó la decisión de desprenderse de la inmensa propiedad.

A través del programa ‘Todo para la mujer’, el conductor Ernesto Buitrón dio a conocer que, durante una visita a la casa de don Andrés, constató el deterioro, abandono y oferta de la vivienda.

Pese a esto, ninguno de sus hijos, Andrés Jr., Leonardo o Andrea ni su hermana Sara o la viuda de García, Margarita Portillo, han confirmado que están vendiendo ‘El Paraíso’.

La espectacular casa frente al mar y sus alrededores quedaron visiblemente afectados entre 2023 y 2024 tras la llegada de los huracanes ‘Otis’ y ‘John’, tal como lo documentó Portillo en su momento.

Con el huracán muchos muebles salieron volando, “los tinacos de agua, los vidrios, hasta las puertas de los baños, todo, todo, todo, voló, es una devastación que no sé ni por dónde empezar”, expresó para el programa ‘Ventaneando’.

Algunas de las habitaciones ya no tenían vidrios o quedaron rotas. Margarita dijo que las albercas que siempre estaban limpias ahora tienen lodo y se ven deterioradas.

Uno de los espacios de la casa que más llamó la atención fue una terraza que era cubierta con palmeras, ya que se destruyó y antes había sido utilizada para grabar una entrevista a Andrés García.

La viuda de García pudo poner en pie la casa tras la devastación, sin embargo, al no vivir en en ella se ha deteriorado.

Dentro de los bienes de Andrés se conocen dos propiedades, su castillo, en el Ajusco, en el sur de la Ciudad de México y ‘El Paraíso’, localizado en Acapulco y que cuenta con tres pisos, playa privada y que se ubica en Pie de la Cuesta.

El actor se mudó a esta casa de Guerrero al comenzar a presentar problemas de salud. “Se me sube la presión muy feo”, le contó a Yordi Rosado, cuatro años atrás, manifestando sus problemas de hipertensión.

Uno de los deseos de Andrés fue que sus cenizas se esparcieran en su playa, mismo sitio donde están los restos de su madre, doña Paquita y su padre, don Andrés. “Estoy con ellos, claro y (cuando muera), aquí me van a tirar, en cenizas, que las esparzan en las dos partes; la arena y el mar”, expresó.

¿’El Castillo’ también se vendió?

Tras la partida del actor de origen dominicano, a los 81 años y tras meses luchando contra la cirrosis, tampoco se pudo confirmar si su propiedad del Ajusco se vendió, pero ya se ofertaba.

Antes de mudarse a ‘El Paraíso’, García vivió muchos años en ‘El Castillo’, llamado así por su estructura y acabados con piedra y protecciones en las ventanas que recordaban a los inmuebles de Europa.

En 2021, Roberto Palazuelos, contó que estaba administrando la fortuna de García y que en sus planes estaba vender ‘El Castillo’, ya que no lo visitaba y estaba la mayor parte del tiempo en Acapulco por recomendaciones médicas.

“Ahorita estamos a punto de vender ‘El Castillo’, ya tenemos un comprador, estamos trabajando en el contrato y se le va a ir pagando mensualidades y se me hace apropiado porque así Andrés se administra mejor e irle garantizando muchos años de abundancia”, expresaba en su momento Palazuelos.

Se desconoce si la propiedad fue vendida, sin embargo, durante un tiempo Andrés tuvo un conflicto con Roberto debido a que el empresario aseguró que su fortuna era más grande que la del actor.

Ante esto, García arremetió en contra de Palazuelos y todo indicaría que no permitió que el empresario continuara manejando sus bienes.

