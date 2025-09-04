El inquietante último mensaje de Marian Izaguire antes de desaparecer; Fiscalía de Michoacán la busca

La última vez que se le vio fue en Uruapan, Michoacán, a bordo de un vehículo rojo. Eso fue el 1 de septiembre y desde entonces se perdió el rastro de la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda.

Marian Izaguirre tiene 320 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte contenido relacionado con la moda y el estilo de vida. Tiene una frase con la que empieza casi todos sus mensajes: ¡Hola mundo!

En su publicación más reciente, la noticia de su desaparición generó preocupación pero también la fe en que pronto será encontrada.

“Espero que te encuentres con bien, y que aparezcas pronto”, escribió uno de sus seguidores en Instagram.

¿Cuál fue el último mensaje de Marian Izaguiire en Instagram?

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Michoacán, la desaparición de Marian Izaguirre ocurrió alrededor de las seis de la tarde del 1 de septiembre y en su ficha de búsqueda de la Alerta Alba se agregó la frase de protocolo: “Se teme por su seguridad pues puede ser víctima de un delito”.

En Instagram, la última publicación de la influencer es un video en el que aparece ella con maquillaje de payasito. De fondo musical se escucha la canción "¿Por qué te vas?”, que muchos de sus seguidores interpretaron como una trágica coincidencia.

“Me olvidarás / Me olvidarás / Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño”, canta la influencer en el video, donde sus fans han escrito sus mensajes de buenos deseos.