El hermoso detalle en el anillo de Selena Gomez que confirmó cuánto la ama su novio: FOTO

Los más de 400 millones de seguidores que Selena Gomez tiene en su cuenta de Instagram se quedaron con las románticas fotos que la cantante subió para presumir su compromiso con su novio, ¡y cómo no, si h asta Taylor Swift se apuntó para ser la madrina de la cantante en la caja de comentarios!

No cabe duda de que Benny Blanco es un romántico ya que, además de elegir una exquisita pieza de joyería para su prometida, le puso un detalle muy coqueto que pasó desapercibido para la mayoría de las personas pero que, visto con mayor detalle, nos demuestra que el próximo esposo de Selena Gomez pensó en absolutamente todo, ¡entérate!

¿QUÉ MENSAJE OCULTO HAY EN EL ANILLO DE SELENA GOMEZ?

A primera vista, el anillo de compromiso de Selena Gomez llama la atención porque tiene un diamante con una forma diferente al que se suele usar en esta clase de joyas, y es que Benny Blanco optó por un diseño de corte marquesa, caracterizado por su forma ovalada y sus extremos puntiagudos.

El diamante en corte marquesa se salió de la usual forma de pera o redondos que se ve en las piedras preciosas de los anillos de compromiso y eso se debe a que, al parecer, Benny Blanco sí escucha todas las canciones de Selena Gomez … ¿sabes a qué pieza le hizo un curioso guiño con esta elección?

La canción de Selena Gomez a la que Benny Blanco le hizo un guiño data del 2015 y se llama “Good for you"; en ella, hay una línea que menciona, en efecto, a un diamante marquesa y tal vez por ello el novio de la cantante decidió mostrarle su amor de esa forma: “I’m on my marquise diamonds, I’m a marquise diamond (Estoy en mis diamantes marquesa, soy un diamante marquesa)”.

¡Como ves, Benny Blanco es todo un detallista que está al pendiente de todo lo que a Selena le gusta, lo mencione ella de forma directa o no!

