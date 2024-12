¡Taylor Swift ya se apuntó como la madrina de Selena Gomez en su boda!

Gomez, quien hace poco se vio envuelta en una controversia viral debido a que Eugenio Derbez criticó su forma de hablar español en la película “Emilia Pérez” , tiene razones de sobra para estar feliz tanto en el aspecto profesional como en el personal.

La cantante y actriz sorprendió a todos cuando su nombre se coló entre los artistas nominados a los Globos de Oro 2024 y, no contenta con esto, su novio Benny Blanco ya le pidió matrimonio... ¡ella, por supuesto, aceptó de la manera más dulce!

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 400 millones de seguidores, Selena Gomez presumió el bello anillo de diamantes que le regaló Benny Blanco para proponerle matrimonio la noche de este miércoles 11 de diciembre en medio de los festejos por las 10 nominaciones de “Emilia Pérez” a los Globos de Oro.

Famosos como Lily Collins, Suki Waterhouse, Cara Delevingne, Jennifer Aniston y Cardi B no dudaron en felicitar a Selena por este paso tan importante en su vida a través de la caja de comentarios; sin embargo, la reacción que literalmente se robó la atención de todos fue la de Taylor Swift:

Taylor Swift y Selena Gomez son muy buenas amigas. INSTAGRAM

“Yes, I will be the flower girl” (Sí, yo seré la chica de las flores), escribió Swift hace unas horas y, aunque el comentario fue breve, éste significó una auténtica bomba para Instagram ya que logró superar el millón y medio de Me Gusta.

Como ves, la idea de que Taylor Swift sea la madrina de flores de Selena Gomez tuvo una gran aceptación y, aunque la joven no respondió a este comentario, la inesperada respuesta que tuvo esta ocurrencia nos demuestra que, tal vez, la boda cuente con una figura muy especial.

¿CUÁNDO SE HICIERON AMIGAS TAYLOR SWIFT Y SELENA GOMEZ?

Taylor Swift y Selena Gomez se hicieron amigas en el 2018: desde entonces, ambas tienen una relación muy cercana que se ha mantenido firme a lo largo de los años y a pesar de las dificultades, ¡en alguna ocasión Gomez fue contundente cuando aseguró que la rubia estrella es su hermana!