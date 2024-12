Thalí García está de luto por la inesperada muerte del padre de su hija: el desgarrador mensaje

Thalí García está de luto por la inesperada muerte de Gabriel Romero, su ex esposo y padre de su hija, Natalia. La actriz mexicana, quien participó en “La Casa de los Famosos 4”, dio la noticia en redes sociales y mandó un desgarrador mensaje hacia quien fuera “su mitad”.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. ¡Vuela alto, mi ‘Chapito’! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas”, expresó con tristeza.

Thalí García publicó un desgarrador mensaje tras la muerte de su ex esposo. (Instagram @thaligarcia)

¿Qué le pasó a Gabriel Romero, ex esposo de Thalí García?

Gabriel Romero, ex pareja de Thalí García, murió el 21 de noviembre de 2024. Según una publicación de la famosa actriz de la telenovela “Silvana sin lana” (2016), el funeral será en Hermosillo, Sonora, este lunes 9 de diciembre. Sobre la causa de muerte, todavía se desconocen detalles.

Aunque Thalí no habló sobre cómo fue que su ex esposo perdió la vida, sí le dedicó varias publicaciones con recuerdos de cuando estaban juntos y vieron nacer a su hija en conjunto.

Thalí García no reveló detalles sobre la causa de muerte de su ex esposo, Gabriel Romero. (Instagram @thaligarcía)

En una de ellas, la polémica ex participante de “LCDLF” de Telemundo contó una emotiva anécdota sobre su hija.

Relató que Natalia le preguntó sobre si “papá Gabriel” le había enseñado a hacer “algo en la vida a parte de hacer pizza-dillas”.

Ella le respondió con una reflexión sobre los sentimientos que tenía hacia su ex: “Antes de tu papá, yo no pensaba en que quería casarme o tener hijos, pensaba que mi vida sería siempre solo mi carrera profesional y perseguir mis sueños como actriz. Tu papá fue la primera persona en el mundo que me hizo sentir lo suficientemente especial como para querer compartir mi espacio con alguien (…) Me enseñó todo lo que está bien en esta vida y por eso, aunque nuestro destino no fue seguir juntos como esposos, seguimos siendo…” Allí, Natalia completó la oración diciendo: “Mejores amigos”.

Esta es la anécdota que Thalí García contó sobre su hija y su ex esposo. (Instagram @thaligarcia)

¿Quién era Gabriel Romero, el ex esposo de Thalí García?

Gabriel Enrique Romero Reynoso, conocido cariñosamente como “Chapito”, fue el esposo de Thalí García. Luego, mantuvo una relación con Isabella Castillo, también actriz de “El señor de los cielos” (2013). A diferencia de sus parejas, Gabriel, de 39 años, se mantenía alejado de las cámaras y se sabía poco sobre su profesión.

Actualmente, Thalí García está casada con el director y productor Felipe Aguilar.