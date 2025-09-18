‘El Fantasma de la Ópera’ vuelve a CDMX y Luis ‘Potro’ Caballero sería el protagonista en algunas funciones

En el teatro musical, es común que se elija a cierto elenco para los personajes principales, pero cada uno tiene un ‘cover’, es decir, otro actor que se debe saber los textos y los trazos del personaje para entrar en caso de emergencia.

Así será el trabajo de Luis ‘Potro’ Caballero, quien forma parte del ensamble de ‘El Fantasma de la Ópera’. El clásico de Broadway vuelve al teatro en México, bajo la producción de Morris Gilbert, Claudio Carrera, Ocesa y Let’s go Company, en asociación con Alfonso J. González y Ma. Elena Galindo.

Potro será parte del elenco ensamble, es decir, quienes aparecen durante la obra en distintos personajes. Sin embargo, él tiene la encomienda de memorizar todo lo que le corresponde a ‘El Fantasma de la Ópera’, quien será interpretado por el tenor Edward Salles.

Es decir, si en alguna función no puede actuar Edward Salles, entonces Luis ‘Potro’ Caballero deberá subir al escenario como el protagonista, y cantar temas como “All I ask of you”.

Lina de la Peña, Luis Anduaga, Cristina Nakad, Jonathan Rubén, Emily Valdés, Alicia Paola, Beto Torres y Andrés Pichardo también son parte del elenco de esta nueva producción, que se presenta en el Teatro de los Insurgentes a partir del 6 de noviembre.

Esta obra con música de Andrew Lloyd Webber ya ha estado en la cartelera mexicana en el pasado, pero este 2025 llega con la versión que ha triunfado en Madrid durante dos temporadas, y ha sido ovacionada por más de 300 mil personas.

Elenco de El Fantasma de la Ópera 2025 José Luis Ramos