El esposo de Kimberly La Más Preciosa reveló que está viviendo en un albergue por una dramática razón

A tan solo unas semanas de celebrar su primer aniversario de casados, todo parece indicar que Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas están a un paso del divorcio. Esto como consecuencia de las presuntas infidelidades que la influencer habría cometido, mismas que fueron descubiertas por su esposo, orillándolo a tomar una drástica decisión que lo hizo terminar viviendo en un albergue para personas sin hogar.

¿Kimberly La Más Preciosa se está separando? La triste revelación sobre su matrimonio

A través de un video publicado en sus redes sociales, Óscar Barajas, el esposo de Kimberly Irene, mejor conocida como “Kimberly La Más Preciosa”, dio a conocer que están pasando por un momento crítico en su vida conyugal. Y precisamente derivado de estos conflictos, estarían iniciando su separación por una traición que ya no pudo perdonarle.

“No es que hable mal de ella, no, pero realmente ella ha estado con más personas. Le saqué en cara conversaciones, audios, todo. Sí me entristeció, me agüito, me enojé y lloré. Ni modo, así pasa, la vida sigue”, empezó el mensaje de Barajas, que en el pasado ya había protagonizado algunos altercados con su todavía esposa, entre ellos uno donde ambos se acusaron mutuamente de agresiones.

Consciente de que no es la primera vez que amenazan con separarse, Óscar señaló que esta decisión por terminar con su relación es algo permanente, tanto así que ya habría abandonado la casa que compartían en León, Guanajuato, de donde la influencer es originaria. “Muchos van a decir: ‘otra vez’, pero no amigos, esta vez es definitivo, ya no hay vuelta de hija. Conozcan realmente a las personas, no crean todo por solamente ver unos videos a través de la pantalla. No, las personas son cul*r*s”, explicó el hombre, despertando las sospechas de que Kimberly pudo haberle pedido que se fuera a otro lugar.

¿Quién es el esposo de Kimberly Irene?

La famosa integrante del clan de “Las Perdidas” está casada con Óscar Barajas, un joven camillero al que habría conocido gracias a las redes sociales. En su momento, esta relación fue sumamente polémica, en especial porque seguidores de Kimberly Irene y hasta gente cercana de su entorno llegaron a insinuar que su boda fue una elección apresurada, pues se casaron en diciembre de 2023 con tan solo unos meses de noviazgo.