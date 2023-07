Kimberly de Las Perdidas deja mal parado a su ex Óscar Barajas tras finalizar su relación: No lo voy a tapar

La historia de amor de Kimberly Irene, integrante de Las Perdidas, y Óscar Barajas, llegó a su fin sorpresivamente.

El fin de semana te informamos puntualmente que Kimberly La Más Preciosa terminó su relación sentimental con el médico cirujano Óscar Barajas, luego de haber anunciado su compromiso nupcial.

“Hoy le doy gracias a la vida por haber puesto a una persona maravillosa en el camino, la cual me enseñó a saber lo que es amar y ser amado. Hoy tomamos caminos diferentes. Cosas que pasaron que sólo tu y yo sabemos, pero aún así marcaste una etapa bonita en mi vida que nunca olvidaré".

“Sigue así que yo siempre desde donde este siempre estaré orgulloso de ti. Gracias por ser un buen ser humano y regalarme lo más valioso que tienes, que fue tu tiempo”, escribió Barajas en sus redes, sin explicar los verdaderos motivos por los que dieron por terminada su relación indicando solamente que “sólo él y ella saben la realidad, y a pesar de todo, fue una etapa bonita en su vida”, escribió en sus redes Barajas.

Los seguidores de Kimberly Irene, quien junto a Wendy Guevara y Paola Suárez forman el trío de Las Perdidas, no podían creer la noticia de su separación de Óscar Barajas porque se casarían a finales de año.

Por su parte, Kimberly Irene habló más tarde sobre su separación y exhibió el lado oscuro de su ex.

“Ahorita Óscar está desconectado, anda mal, yo no sé por qué hizo eso, pero no me importa que la vida es corta, dijo mi hermana Wendy Guevara. Si él ya no quiere estar conmigo se respeta la decisión, yo estoy dedicada a mi trabajo que es lo que me da para sobresalir, claro que sí".

“Su put* consumo de droga que él tiene, yo se los he dicho, mi papá es drogadicto, claro, y yo también lo era y no me da vergüenza, tú crees que voy a tapar a Óscar, no, y la gente bien sabe”.

Kimberly de Las Perdidas indicó que trató de salvarlo del abismo en e que está, pero tampoco es su “nana” para estar cuidándolo.

“Les voy a decir poquito porque tampoco voy a platicarles toda mi vida privada. Como que últimamente ha estado consumiendo cristal… yo lo noto raro, y miren, yo sé y es una adicción muy fea eso, yo traté de ayudarlo, de salvarlo, y él no quiso, lamentablemente no soy su mamá, no soy su nana, él ya está grande, él ya sabe lo que está bien y lo que está mal”.

La influncer trans, originaria de León, Guanajuato, dejó en claro que sí quiere mucho a Óscar y que ella tiene la conciencia tranquila, por lo que cuando esté en sus cinco sentidos espera poder hablar con él sobre la situación.

“Mi mente, mi conciencia, está tranquila. Sí lo quiero mucho, ¡claro!, pues viví con él mucho tiempo y convivió con mi familia. Yo lo voy a dejar que agarre aire, cuando se le baje el avión, cuando esté en sus cinco sentidos, y a hablar hermanas”, finalizó.