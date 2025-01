Quién es Nashla Aguilar, la actriz que fue ‘cancelada’ por su actitud con una famosa influencer

Las redes sociales no perdonan, mucho menos cuando se trata de un conflicto que involucra directamente a alguno de los personajes más relevantes de internet. Esto fue precisamente lo que le pasó a Nashla Aguilar, quien se ganó el rechazo de la audiencia como resultado de presuntamente haberse portado “grosera” con una influencer durante la grabación de un programa de televisión.

¿Quién es Nashla Aguilar? Todo sobre la actriz que ‘despreció' a ‘Las Alucines’

Nashla Aguilar Abraham es una actriz y cantante mexicana, originaria de la Ciudad de México. Inició su carrera como estrella infantil al debutar en “Código F.A.M.A.”, y con el paso de los años, logró posicionarse en la industria de la actuación.

Uno de sus proyectos más importantes llegó en 2009, cuando formó parte de “Atrévete a soñar” junto a Danna Paola y Violeta Isfel. Actualmente tiene 30 años y está a punto de casarse con Sebastián Sariñana, el hermano de Ximena Sariñana.

Nashla Aguilar fue criticada por su actitud con Lupita Villalobos Instagram

En las últimas horas, su nombre se volvió tendencia después del episodio que protagonizó con Lupita Villalobos, una influencer a la que presuntamente “ignoró" con el afán de minimizar sus experiencias, sin importarte que estuvieran en un programa de televisión.

¿Qué pasó entre Lupita Villalobos y Nashla Aguilar? El gesto que hizo enfurecer al público

La emisión del pasado 12 de enero de “La Resolana” contó con la presencia de Kristal Silva, Nashla Aguilar, Lupita Villalobos y Kass Quezada. No obstante, lo que debía ser un proyecto divertido para todas, terminó por tornarse en un momento incómodo por culpa de la actriz de “Atrévete a soñar”.

Y es que aunque trató de disimular, fue simplemente evidente que no le cayeron bien las influencer, que conforman el podcast “Las Alucines”, hasta que terminó “despreciando” a una de ellas en vivo. Esto pasó durante una de las intervenciones de Lupita Villalobos, que fue interrumpida abruptamente por Nashla solo para minimizar su experiencia descubriendo la infidelidad de su exmarido.

“No es que te quiera hacer la competencia, pero hermana, tenías muchas cosas claras, muchas pistas. No me quiero poner yo la medalla de oro, pero yo no tenía nada cuando descubrí la infidelidad de una amiga”, dijo Aguilar en un tono sarcástico. Inmediatamente, la tiktoker, que actualmente con 4.6 millones de seguidores, le pidió que guardara silencio, una respuesta que la prometida de Sebastián Sariñana no se esperaba y terminó provocando que hiciera una mueca de disgusto.

Este momento se viralizó y rápidamente los internautas tacharon a Nashla Aguilar de “irrespetuosa” y “creída”, argumentando que desde el inicio del programa se notó que no tenía disposición a convivir con las invitadas convocadas por el ‘Capi’ Pérez.