Kimberly La Más Preciosa, en su primer aniversario de casada, compartió románticas FOTOS de su boda

“La Perdida” tuvo un año lleno de retos complicados desde que se casó debido a los constantes señalamientos por violencia y consumo de drogas por parte de ambos que, en varias ocasiones, estuvieron a punto de terminar en la separación de la pareja ; sin embargo, esto nunca pasó.

Ahora, Kimberly y Óscar Barajas llegaron a su primer año de casados más comprometidos que nunca a defender su amor como bien lo aceptó la influencer en su publicación viral más recient e, ¡así lucía la pareja cuando se casó!

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO CELEBRÓ KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA SU AÑO DE CASADA CON ÓSCAR BARAJAS?

Un 09 de diciembre, pero del 2023, Kimberly La Más Preciosa y Óscar Barajas, su esposo, llegaron al altar acompañados de sus seres queridos. Un año ha pasado desde entonces y, por ello, la influencer se tomó unos minutos para compartir una reflexión importante sobre lo que el matrimonio ha significado para ella.

Además de compartir tres fotografías de su día especial con Óscar Barajas , Kimberly le agradeció a Dios por permitirle estar al lado del hombre que ama, al tiempo que aseguró que a ella las críticas no le importan.

“Gracias Dios por permitirnos llegar a nuestro primer aniversario de bodas, recibir la bendición de Dios es lo mejor y lo más importante y no me importa lo que digan, lo que a mí me importa es vivir el presente. Feliz primer aniversario, amor”, escribió la creadora de contenido.