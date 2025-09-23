Suscríbete
Famosos

El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente

Apenas pudo contenerse al aire...

September 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
exmarido-debora-estrella.jpg

Ex marido de Débora Estrella la despide

NMás Monterrey

“Hoy me toca compartir esta historia, que es difícil, pero lo hago con el mismo compromiso”, dijo José Luis García.

Este fin de semana ocurrió la tragedia aérea que le arrebató la vida a la conductora de televisión Débora Estrella a los 43 años, luego de que se desplomó la avioneta donde viajaba el sábado 20 de septiembre sobre la zona metropolitana de Nuevo León.

La noticia corrió como pólvora, y su familia pudo darle el último adiós. Su exmarido, el conductor José Luis García, dedicó unas emotivas palabras al aire, en el noticiario de Televisa Monterrey.

“Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir mi vida con Débora, nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el año 2020 tomamos la decisión de un modo adulto y serio, los dos siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto y con el respeto y profundo amor por tantos años juntos, seguimos cada uno con nuestras vidas”, dijo el presentador.

Aunque ya no era pareja de Débora, guarda cariño a su familia...

“(Le envío) un abrazo fraternal al señor Humberto Estrella Martínez, la señora Cecilia Garza, a Mónica y a Carlos, a la pequeña Fer y también a Andrea, a Beto y a Mayela que también me permitieron estar desde el primer minuto que conocimos esta situación el fin de semana a su lado”.

“Le mando un abrazo al señor Humberto y a la señora Ceci, que saben que los quiero mucho y estaremos acompañándolos en este momento”.

“No tengo las palabras correctas, nunca las tendré. Fuimos familia y seremos familia siempre, y en ese sentido, hoy lo hago público a través de las noticias. Es un tema para hablarlo de frente y aquí estoy con el compromiso que tengo todos los días”, dijo antes de quebrarse.

Este lunes 22 de septiembre, la familia y amigos le dieron el último adiós en servicios funerarios, con una misa de cuerpo presente.

Cabe mencionarse que todavía el sábado 20 de septiembre, Débora Estrella acudió a su trabajo en el ‘Telediario’ de Multimedios, pues era un día normal para ella. Por la tarde, compartió una foto antes de abordar la avioneta, en la que tomaba clases para ser piloto.

Descanse en paz.

Débora Estrella Luto Muerte monterrey
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
