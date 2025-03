El desesperado pedido de María Antonieta de las Nieves tras su regreso a Televisa después de 20 años: ‘Me urge’

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices más icónicas, respetadas y amadas por el público en México y en el resto del mundo. En su reciente visita a los estudios de Televisa San Ángel, tras más de 20 años de no pisarlos, la estrella de la televisión y el teatro mexicano reveló cómo está su vida laboral hoy e hizo un pedido urgente.

‘A mí me cortó mi carrera la pandemia, descansé un rato, pero ahora me urge volver a trabajar’, indicó la respetada actriz. María Antonieta de las Nieves reveló en entrevista para Televisa Espectáculos que pronto iniciará una gira por Perú que la tendrá muy ocupada, con una agenda completa.

‘Me voy a ir a Perú a hacer una gira nuevamente con el circo y voy a hacer una función diaria, dos el sábado y tres el domingo. ¡Imagínate que tengo que estar en muy buena forma!’, señaló la actriz en su entrevista desde los pasillos de Televisa.

María Antonieta de las Nieves confía en el apoyo de su público

La actriz no descarta presentar su show en México y aseguró que, una vez que su público sepa que está de nuevo arriba de los escenarios, ella confía en que la van a apoyar y la irán a ver.

‘En cuanto la gente sepa que ya estoy de nuevo al aire trabajando, júralo que me va a caer mucha chamba de todos lados’, manifestó la actriz luego de haber participado como invitada en el exitoso programa Qué buena hora. ‘Todos son tan simpáticos, la pasé muy bien’, agregó María Antonieta de las Nieves.

María Antonia de las Nieves volvió a Televisa tras 20 años. Instagram.

“Hoy es un día muy espacial para mi. Después de 20 años, regreso a Televisa. Gracias a los productores de ¡QUÉ BUENA HORA! por la invitación, a Michelle, Omar, Nicola y a toda la producción por el bonito”, agradeció la actriz tras su regreso a Televisa.

María Antonieta de las Nieves podría volver a la pantalla chica

Sin revelar muchos detalles, la actriz aseguró que está gestionando su regreso a la televisión con un proyecto que espera que se concrete, pues está muy emocionada de poder volver a la pantalla chica.

María Antonieta de las Nieves volvió a Televisa Instagram.

‘Tengo un proyecto muy, muy, muy bueno, grandioso, ojalá que se me haga, pero no puedo hablar de él hasta que no sea un hecho’, dijo María Antonieta de las Nieves. Además, la actriz aseguró que el amor que recibe de sus fans y de su público es la respuesta a tantos años de trabajo y esfuerzo.