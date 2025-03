La Casa de los Famosos All Stars reveló una joyita: Nacho Casano contó lo que realmente siente por Niurka Marcos

Nacho Casano se convirtió en el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos All Stars el pasado 3 de marzo. El actor y modelo argentino se mostró desde el primer momento como un estrategia y un líder de su Cierto Fuego que lo llevó a enfrentamientos con otras figuras de mando en otros equipos como fue el caso de Niurka Marcos.

El destino, o mejor dicho, los televidentes quisieron que Nacho Casano y Niurka Marcos se enfrentarán codo a codo como dos titanes en una lucha por seguir en La Casa de los Famosos. Tras conocerse que fue el actor quien debía irse, la sorpresa para todos fue el abrazo y el llanto que unió a los dos jugadores en ese instante, sobre lo cual, el exparticipante del reality aseguró que una cosa es el jugador y otra cosa es la persona a fuera.

Nacho Casano habló sobre su rival Niurka y dijo: ‘Fuimos adversarios en un juego’

Tras pasar 28 días dentro del reality, Nacho Casano reveló que no tiene problemas fuera ni con Niurka ni con nadie del reality. ‘Con Niurka fuimos rivales y adversarios en un juego, humanamente yo no tengo ningún problema con nadie allí dentro, nadie es mi enemigo en la vida real. En la vida real ni los conozco’.

Sobre el abrazo intenso que tuvieron al despedirse, Jimena Gállego, presentadora de La Casa de los Famosos All Stars le preguntó qué había pasado ahí, pero Nacho aseguró que fue el mismo abrazo que él le dio cuándo ella lo trató mal y separó a la Niurka del afuera con la jugadora.

El actual eliminado de La Casa de los Famosos habló de su falla en la estrategia

El jugador argentino había pedido que estar todas las veces posibles en la placa de los nominados privilegiando así la posibilidad de que alguien más, de tener la posibilidad, salve a otro de sus compañeros y no a él.

Nacho Casano es el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos All Stars Instagram.

La estrategia no le funcionó a Nacho Casano y esto dijo: ‘Dentro de la casa uno plantea una estrategia, la lleva a cabo, pero es una caja ciega, no sé lo que sucede afuera’. El actor cree que lo mejor que puede hacer el Cuarto Fuego tras su salida, es que se unan más y que cambien la estrategia que él había sugerido, pues claramente esa dejó de funcionar con su salida de La Casa de los Famosos All Stars.