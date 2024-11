‘La Chilindrina’ reveló cuál es su última voluntad y encendió la polémica: así es cómo quisiera que la entierren

María Antonieta de las Nieves, “ La Chilindrina

En el marco del Día de Muertos celebrado en todo México este sábado 02 de noviembre, el mundo de las redes sociales se mostró impresionado luego de que se viralizara una de las charlas más personales de “La Chilindrina”, quien detalló cuál es su última voluntad.

Más allá de la repartición de sus bienes, a María Antonieta de las Nieves le preocupa ser recordada por el carismático personaje de “El Chavo del 8" que la lanzó al estrellato internacional, es por ello que su deseo final tiene que ver con ello, ¡no le importa que sus hijos se burlen de ella!

¿CÓMO QUISIERA “LA CHILINDRINA” QUE LA ENTIERREN?

En un encuentro con medios de comunicación que se viralizó en plataformas como TikTok y YouTube María Antonieta de las Nieves, la carismática “Chilindrina”, aceptó que ella está más que lista para el día de su muerte ya que es consciente de que este momento llegará de un día a otro.

“Por supuesto que me van a maquillar, yo quiero que sea ‘La Chilindrina’ la que se muera conmigo”

El diseño de su ataúd, la funeraria en donde la van a velar y hasta su última vestimenta fueron algunos aspectos que “ La Chilindrina ” ya dejó listos, como ella misma lo reveló con serenidad.

“Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho, ya tengo lista la agencia donde me van a velar y ya tengo listo lo que me voy a poner”, aseguró la actriz, quien detalló que pidió ser sepultada con su vestimenta y maquillaje característicos de “La Chilindrina” aunque hasta sus mismos hijos ridiculizaron su petición.

“Por supuesto que me van a maquillar, yo quiero que sea ‘ La Chilindrina ’ la que se muera conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... ellos dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’ ”, aceptó la actriz, quien por cierto recibió varios comentarios de apoyo en redes.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE “LA CHILINDRINA”?

María Antonieta de las Nieves nació un 4 de diciembre de 1949, por lo que tiene 74 años; en cuanto a su vida personal, se casó con Gabriel Fernández y tuvo dos hijos: Verónica y Gabo.