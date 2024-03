El curioso look de Billie Eilish por el que la compararon con Verónica Castro en los Oscar 2024

Billie Eilish causó sensación en la más reciente edición de los Premios Oscar luego de que se convirtiera en la persona más joven en recibir una estatuilla dorada: la cantante y compositora resultó ganadora en la categoría a Mejor canción original con su pieza What I was made for?, lo que sin duda causó una gran alegría entre sus fans.

Sin embargo, el triunfo de Billie Eilish quedó “opacado” en cierta manera por otro detalle curioso que ya había llamado la atención entre los fans pero resurgió con fuerza por el outfit que la compositora usó durante la ceremonia: el increíble parecido que tiene con Verónica Castro .

¿POR QUÉ COMPARARON A BILLIE EILISH CON VERÓNICA CASTRO?

El traje oscuro que usó Billie Eilish para la alfombra roja de los Premios Oscar no pasó desapercibido por los internautas mexicanos, quienes no perdieron la oportunidad de comentar que se parece mucho a los outfits que Verónica Castro solía lucir en los 80’s, por lo que los memes no tardaron en aparecer.

De verdad Billie Eilish se parece cada vez más a Verónica Castro pic.twitter.com/LjoqgFZNAs — Pato (@PatoAponte13) March 10, 2024

En medio de la lluvia de imágenes y videos divertidos que comenzó a inundar plataformas como X y Facebook, destacó un curioso fotomontaje de Billie Eilish protagonizando una imagen promocional de la telenovela Los ricos también lloran al lado de Rogelio Guerra, en lugar de Verónica Castro, quien fue protagonista de esta clásica telenovela.

“The Rich Cry Too”

Starring: Verónica Castro pic.twitter.com/1GdMDvQLFr — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) March 10, 2024

Los ojos verdes que ambas famosas lucen ante las cámaras también fueron motivo de asombro entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en asegurar que Billie es la “gemela” de Verónica Castro.

Billie Eilish me le está dando un aire muy recio a Verónica Castro de joven. pic.twitter.com/9T3oezRlMC — Carol M. (@TheToriParadox) March 10, 2024

Las fotos de Eilish posando en la alfombra roja y horas después, ya posando con su recién ganado Premio Oscar, pronto se llenaron de toda clase de comentarios: “Les voy a decir a mis hijos que ella era Verónica Castro”, expresó uno de los internautas.