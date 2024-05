El curioso detalle en un VIDEO que confirmaría que Peso Pluma y Anitta están de vacaciones juntos

Usuarios en redes sociales notaron que Anitta usó una prenda que Peso Pluma tenía anteriormente, ¿será la misma?

Una nueva teoría sobre si Peso Pluma y Anitta son más que amigos ha surgido en redes sociales. Y es que un video en vivo del cantante de ‘Lady Gaga’ ha iniciado con la conversación debido a un detalle en su ropa: tenía puesta una gorra que después la brasileña compartiría en sus propias redes sociales.

Después de su ruptura con Nicki Nicole, ‘Doble P’ no ha dado pistas sobre quién pudo haber sido la mujer con quien habría engañado a la rapera argentina, y aunque se le vio con una en Las Vegas después del Super Bowl, los fans insisten en que la tercera en discordia en realidad es la brasileña.

Este fin de semana, el cantante de ‘Ella Baila Sola’ hizo un live en Instagram para mostrar a sus millones de seguidores cómo la pasaba de vacaciones en un bote, después del lanzamiento de su nueva canción ‘La Durango’.

El clip duró solo unos segundos, pero muchos pudieron recuperar la secuencia, y aunque pareciera que no había algo rescatable de la transmisión, todo cambió cuando Anitta publicó un video en donde se le ve en un paraíso similar y usando una gorra del mismo color y con el mismo texto a la que se puso Hassan Emilio.

Sin duda, esto no prueba que ambos estén saliendo juntos con intenciones románticas, pero los fans no paran de lanzar sus propias hipótesis: “Los streams de ‘Bellakeo’ cada vez que sale contenido de Peso Pluma y Anitta juntos”, “Pensé que esta pareja ya estaba muerta. Me encanta”, y “Él (Peso Pluma) le está consiguiendo contactos a Anitta para que grabe música mexicana”, son algunas de las opiniones.

Peso Pluma y Anitta están juntos en miami👀🔥 pic.twitter.com/EUAowT5uzz — doble p (@pesoplumitta) May 10, 2024

¿Peso Pluma y Anitta son novios?

Hasta ahora, Peso Pluma ni Anitta han confirmado una relación amorosa. De hecho, el cantante jalisciense explicó la razón por la que le obsequió un pastel y le dio un beso “de piquito” a la brasileña en un concierto, diciendo que simplemente eran amigos y se la pasaban bien.

Peso Pluma y Anitta han protagonizado varias escenas candentes que ponen en duda su relación. (Getty Images)

Anitta, por su parte, dejó más dudas al aire cuando, en una entrevista, le preguntaron directamente si andaba o no con ‘Doble P’, y ella respondió: “Es que nosotros nos amamos, nos amamos”.

¿Tú qué piensas? ¿Hay algo más entre los cantantes o simplemente llevan una buena amistad desde su colaboración en ‘Bellakeo’?