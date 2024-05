El poderoso significado de ‘La Durango’, la canción que Peso Pluma lanzó con Junior H y Eslabón Armado

¡Puro Doble P! Revisa la letra y el significado de la nueva canción de Peso Pluma para su disco que viene en camino

Peso Pluma sigue cosechando canciones para su nuevo álbum discográfico de nombre ‘Éxodo’. Sumando a sus colaboraciones en el género de los corridos tumbados y pasando la hoja de grandes éxitos como ‘Ella baila sola’, ‘PRC’ y ‘Lady Gaga’. Ahora, el cantante mexicano colabora con Junior H y Eslabón Armado en su nuevo tema que ya está dando de qué hablar: ‘La Durango’.

La canción fue estrenada este 9 de mayo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube, logrando grandes cifras que van en aumento.

Uno de los detalles que llamaron la atención fue el video promocional para anunciar el estreno de ‘La Durango’ con el deportista de la UFC, Conor McGregor. ¿Será que aparecerá en el video oficial?

Sobre el significado del corrido tumbado de ‘Doble P’, es sencillo. Trata temas sobre el éxito y la actitud de los cantantes ante la fama y el dinero que les ha llegado por trabajar duro. Pasa de lo religioso, lo esperanzador hacia lo material, como la diversión, las mujeres y los amigos.

La letra es una forma de celebración de los logros que cada uno de ellos ha alcanzado a lo largo de sus carreras, así como recalcar su estilo original y la lealtad que se tienen con ellos mismos.

Mira lo que dice por ti mismo y saca tus propias conclusiones:

Letra de ‘La Durango’, la nueva canción de Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado

- Eslabón Armado

Después de tanto chingarle ya me superé

Y no me agüito gracias a dios estamos bien

Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien

No se me asusten con esfuerzo me lo gané

- Peso Pluma

Morritas montadas en la Durango y van bien cake

Lo vidrios son negros no me caen bien los metiches

- Junior H

Yo siempre lo he dicho y se los repetiré

Aquí el que se agüita pierde así que nunca se me agüite

Todo el esfuerzo la neta cuánto me costó

Pinches copiones ya agárrense su propio flow

- Eslabón Armado

No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y su amigas, backstage de mi show

-Peso Pluma

Con mis compás forjando otro gallo

Disfrutando de esta vida claro

Nadie es eterno en este mundo

No hay mejor que pasarla a gusto

–Junior H

Mis compas siguen aquí a mi lado

Las cosas aquí no han cambiado

-Eslabón Armado

La lealtad es la que yo busco

Y el dinero fácil acumulo Uhh!

Pura doble p viejo

Puro Junior H

Compa Chivo, como dice

Así nomas compa Junior Pura doble P Viejo Puro Eslabon Armado

-Junior H

En la Durango me la paso bien tranquilón

Nos abren la puerta y sale el puto humaderon

Bien locos bien ondeados entramos listo pal’ antro

Tráiganme otra botella 70 como la del don Julio

-Peso Pluma

Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show

Saquen pastel rosita , pa’ onde sea menos para el cantón.

Morritas montadas en la Durango y van bien cake

Lo vidrios son negros no me caen bien los metiches

-Junior H

Con mis compas forjando otro gallo

Disfrutando de esta vida claro Nadie es eterno en este mundo

No hay mejor que pasarla a gusto

-Peso Pluma

Mis compas siguen aquí a mi lado

Las cosas aquí no han cambiado

La lealtad es lo que yo busco

Y el dinero fácil acumulo