La explosiva respuesta de Anitta sobre su relación con Peso Pluma, ¿son novios?

Anitta habló sobre su relación con Peso Pluma y terminó con los rumores de un romance; te contamos todo lo que dijo

La relación entre Peso Pluma y Anitta es un tema que genera debate en redes sociales. Muchos creen genuinamente que la pareja de cantantes son más que amigos, sobre todo después de que el cantante de ‘Lady Gaga’ terminara su noviazgo con Nicki Nicole.

Por eso, cada que surge la oportunidad de los medios y programas a los que son invitados, les hacen la pregunta sobre si están saliendo o no. En este caso, fue turno de la cantante brasileña, quien rompió el silencio definitivamente para poner fin a los rumores.

¿Qué dijo Anitta sobre Peso Pluma?

En el programa de radio estadounidense ‘Vacilación de la mañana’, los conductores le preguntaron a Anitta cuál era su relación con ‘Doble P’, y ella se dispuso a describirlo.

Explicó que ve a Peso Pluma como una persona amable, a pesar de que presenta una persona ruda y seria frente a los medios. Cuando uno de los locutores le dijo que esta actitud era porque quizá el mexicano sentía algo por ella, respondió:

“Es que nosotros nos amamos, nos amamos”.

No conformes, los conductores insistieron en que revelara detalles sobre si se gustaban o no, pero ella dijo de forma contundente: “¿Por qué cuando (Peso Pluma) venga no se lo preguntan? Ya le preguntaron a Bad Bunny, ya le preguntaron a tanta gente, pregúntenle a él, es el más importante”.

La brasileña, de 31 años, cambió de tema y dejó al aire los comentarios que hizo en el programa. ¿Qué piensas tú?

¿Peso Pluma y Anitta son novios?

En abril, después del beso que protagonizaron en pleno escenario, Peso Pluma subrayó en la alfombra amarilla de los premios iHeartRadio 2024 que “solo son amigos” y que el beso y pastel que le obsequió fue porque era su cumpleaños y “la pasaron bien”.

Peso Pluma habla sobre Anitta y su presentación en Tecate Pa’l Norte. pic.twitter.com/Sp40DLnCGE — Peso Pluma Report (@PesoPlumaReport) April 1, 2024

‘Doble P’ y la brasileña han sido vinculados por varias razones. Todo surgió a raíz de su colaboración en la canción ‘Bellakeo’, en donde ambos se muestran muy juntos y sensuales, una performance que repitieron durante un concierto.

Luego, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, sorprendió a su querida amiga con un pastel de cumpleaños en uno de sus conciertos en México; allí se besaron “de piquito” y generaron emoción a los fans.

Sin embargo, como lo dijimos antes, no se ha confirmado que exista un romance entre ellos hasta ahora.