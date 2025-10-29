El Bogueto: Fiel a sus raíces pero se reinventa con música que refleja su nueva etapa como papá

El rapero y cantante mexicano de reguetón Armando Toledo Rosas, quien es mejor conocido como El Bogueto, asegura que, gracias al trabajo de varios años en la música, hoy por fin está gozando de las mieles del éxito: “Creo que, como dice la canción de Lamine Yamal, que acabo de sacar: ‘ando en mi prime’. Vengo chambeando ya de rato y, pues, gracias a Dios se están dando los frutos. Actualmente tengo un tema en el top 10 de México de Spotify que va con todo. Hace dos meses fui a España a cantarlo, precisamente me llevaron por ese tema. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera”.

El originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, y digno representante del denominado reguetón mexa, recién estrenó Lamine Yamal, un tema inspirado en el futbolista del Barcelona y seleccionado nacional de España, con el que se siente identificado, pues ambos han logrado el éxito con trabajo y esfuerzo.

“A lo mejor muchos piensan que le hice un tema a él, pero más bien es una referencia. Siento que el morro viene de abajo, del barrio, y se mantiene fiel a sus creencias y raíces, mantiene esa esencia. Me identifico con él porque yo también vengo del barrio, de cero, de ser un chamaco que tiene hambre de comerse al mundo y que se mantiene fiel a sus raíces y a su cultura, con el sueño de sacar adelante a la familia, a los suyos”.

“MIS SERES QUERIDOS ME MANTIENEN CON LOS PIES EN LA TIERRA”

A pesar del gran éxito del que goza, El Bogueto no ha perdido su sencillez, según sus propias palabras, gracias a su familia: “Creo que tener a mis seres queridos cerca es lo que me mantiene con los pies en la tierra. Ellos me recuerdan todos los días de dónde vengo, cuál es mi inspiración, el motivo por el que estoy haciendo las cosas”.

Fue en su paso por la universidad cuando decidió que quería dedicarse a la música y dejarlo todo por su sueño: “Fíjate que dejé la universidad por la música. Al principio no lo tomaba enserio, hasta después de dos o tres años empecé a hacerme mis propias conexiones, a ir más frecuentemente al estudio, a crear música, a invertir en la imagen, en videoclips... y fue cuando todo empezó a cambiar”.

“Existe ese estigma de que el que viene de abajo no lo puede lograr, pero no, estamos para siempre recalcarle a los morros del barrio que chingxndole se llega a donde uno quiere. Siempre trato de darle ese mensaje al público. Obviamente, está la tentación del barrio, creo que todos estamos expuestos a agarrar el camino fácil y el camino malo, pero ahí es donde se distingue uno”, enfatizó.

Hoy, la mayor inspiración del rapero es su familia: “Celine, la baby que viene en camino, mi mujer, la Xime, mi mamá, mi hermano”.

Con el próximo nacimiento de su hija y el estreno de su nuevo disco, El Bogueto explorará nuevas cosas en su música, pues ve desde otra perspectiva la forma de mostrar su arte al mundo: “No te voy a decir que voy a cantar cosas para niños, pero yo creo que, en mi próximo álbum, sí vienen unas letras más limpias, para todas las edades”.

