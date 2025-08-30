Suscríbete
Famosos

Edwin Luna adopta con humor el apodo de “Reina Grupera” y confiesa que comparte ropa con su esposa

El cantante respondió sin dramas a las burlas por su estilo y cuidado personal, confesó que se maquilló y compartió ropa con su esposa tras perder peso y ahora usa talla 28.

August 30, 2025 • 
Luz Meraz
Edwin Luna.png

Entre maquillaje, reducción de talla y pantalones prestados, a Edwin no le preocupa el qué dirán.

Entre risas, Edwin Luna se refirió a los comentarios que lo han apodado “la nueva Reina Grupera”.

En una entrevista con los medios, el líder de La Trakalosa de Monterrey dijo que estas bromas solo forman parte del espectáculo… y reveló que la reducción de peso le permitió usar pantalones de su esposa Kimberly Flores.

“Es parte del show”
Edwin Luna

Con calma y sin caer en dramas, Edwin aceptó el apodo como una etiqueta más dentro del entretenimiento.

“Van cambiando el título poco a poquito. Sí, es parte del show. Yo creo que lo importante […] es que estemos presentes, para bien, para mal o como sea”

Para él, estar en boca del público, dañe o entretenga, es suficiente para mantenerse vigente.

Botox, rutinas y sentirse bien

Edwin no ve el apodo con inseguridad, sino como autocuidado.

“Sí, yo sí soy de los que me pongo botox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”

Dijo que muchos hombres sí realizan este tipo de rutinas, pero pocos lo admiten públicamente por miedo a ser juzgados.

Ahora es talla 28

Con su característico humor, compartió una revelación:

“Ayer traía un pantalón y hasta ayer me di cuenta que era de mi esposa… Bajé, ya había estado usando talla 36 y ahorita soy 28 de cintura”

Este dato generó carcajadas y admiración entre sus seguidores.

Críticas que curtieron

A lo largo de su carrera no ha sido extraño que lo cuestionen por su estilo. “En aquel entonces fui de los primeros que se pintaran el cabello de muchísimos colores y también me criticaban mucho por eso… esas críticas me han curtido”, aseguró.

Hoy, sostiene, esas experiencias lo han fortalecido y no le molesta si “Reina Grupera” lo convierte en tema de conversación. Como sea seguimos hablando de él.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Edwin Luna Edwin Luna. La Trakalosa
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aaron mercury (1).jpg
Famosos
El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Mijares.png
Famosos
Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
casa de los famosospresupuesto.jpg
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
ImeldatUñon.png
Famosos
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Cuauhtemóctzin.png
Noticias
El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!
Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Angela-Yharitza.png
Famosos
Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”
El rapero compartió un meme proponiendo un combate ficticio entre su hermana Ángela Aguilar y Yahritza Martínez en el evento Supernova Strikers, generando una ola de polémica en redes.
August 29, 2025
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
La cantante eligió un exclusivo resort en Los Cabos, reconocido por la Guía Michelin, para celebrar su despedida de soltera.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz