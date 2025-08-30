Edwin Luna adopta con humor el apodo de “Reina Grupera” y confiesa que comparte ropa con su esposa

Entre risas, Edwin Luna se refirió a los comentarios que lo han apodado “la nueva Reina Grupera”.

En una entrevista con los medios, el líder de La Trakalosa de Monterrey dijo que estas bromas solo forman parte del espectáculo… y reveló que la reducción de peso le permitió usar pantalones de su esposa Kimberly Flores.

“Es parte del show” Edwin Luna

Con calma y sin caer en dramas, Edwin aceptó el apodo como una etiqueta más dentro del entretenimiento.

“Van cambiando el título poco a poquito. Sí, es parte del show. Yo creo que lo importante […] es que estemos presentes, para bien, para mal o como sea”

Para él, estar en boca del público, dañe o entretenga, es suficiente para mantenerse vigente.

Botox, rutinas y sentirse bien

Edwin no ve el apodo con inseguridad, sino como autocuidado.

“Sí, yo sí soy de los que me pongo botox y voy y me hago cosillas en la cara… me pongo sérum, crema, de eso”

Dijo que muchos hombres sí realizan este tipo de rutinas, pero pocos lo admiten públicamente por miedo a ser juzgados.

Ahora es talla 28

Con su característico humor, compartió una revelación:

“Ayer traía un pantalón y hasta ayer me di cuenta que era de mi esposa… Bajé, ya había estado usando talla 36 y ahorita soy 28 de cintura”

Este dato generó carcajadas y admiración entre sus seguidores.

Críticas que curtieron

A lo largo de su carrera no ha sido extraño que lo cuestionen por su estilo. “En aquel entonces fui de los primeros que se pintaran el cabello de muchísimos colores y también me criticaban mucho por eso… esas críticas me han curtido”, aseguró.

Hoy, sostiene, esas experiencias lo han fortalecido y no le molesta si “Reina Grupera” lo convierte en tema de conversación. Como sea seguimos hablando de él.