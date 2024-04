Eduin Caz explotó contra los haters que lo atacaron por reunirse con Ernesto Coppel: ‘Envidia’

Las fotografías y los videos de la reunión que sostuvieron Eduin Caz y Ernesto Coppel no tardaron en viralizarse en redes; de hecho, lo que más criticaron los internautas fue que el cantante no sólo se reunió con el empresario, sino que además subió los momentos del encuentro a sus redes, por lo que lo acusaron de sólo buscar protagonismo.

Aunque muchos aplaudieron el hecho de que Eduin Caz sostuviera un diálogo amistoso con el hotelero para que desistiera de su idea de prohibir las bandas de música en playas de Mazatlán debido a que supuestamente molestan a los turistas extranjeros por el ruido excesivo que generan, otras personas no dudaron en calificar al famoso de ser un “vendido”.

Luego de que su nombre acaparara las principales tendencias este fin de semana por el encuentro que tuvo con Ernesto Coppel e incluso de que muchas personas denunciaran que el cantante ni siquiera era de Mazatlán como para inmiscuirse en esos asuntos, Eduin Caz aclaró lo ocurrido en un video donde también expresó un contundente mensaje para sus haters.

¿EDUIN CAZ BUSCÓ ALGÚN PROTAGONISMO TRAS REUNIRSE CON ERNESTO COPPEL?

A través de sus stories de Instagram, Eduin Caz aclaró lo ocurrido con Ernesto Coppel: “Ya saben que yo defiendo y no se me olvida cómo fueron mis inicios”, escribió el famoso en la descripción del video.

“Sí tengo amistades y acordé una comida y solamente fui y platiqué.. no sé qué tanta envidia y coraje, pues”

Caz fue enfático con sus haters al asegurar que, más allá de “venderse” o de buscar protagonismo a su favor, su reunión con Coppel tuvo un motivo especial: ayudar a los músicos que, con su trabajo en las playas de Mazatlán, obtienen recursos para sacar adelante a su familia.

“Hola, ¿cómo están, familia? Hago este video aunque no debería hacerlo, la verdad, porque siento que me tengo que defender (...) aclarando a los que dicen que no vivo en Mazatlán, pues yo vivo en Mazatlán”, expresó el famoso, quien aunque aceptó que sí tiene amistades relacionadas con Coppel, también le recomendó a sus críticos dejar la envidia a un lado.

“¿Cuál vendido? Yo tengo amistades, sí tengo amistades y acordé una comida y solamente fui y platiqué.. no sé qué tanta envidia y coraje, pues” concluyó Eduin Caz de forma contundente.