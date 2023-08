Eduin Caz sufrió cáncer en silencio: “Me cargó la ver4#"

Lo mantuvo en secreto porque “no quería dar lastima”. El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, padeció cáncer, pero sólo su círculo más íntimo lo sabía. Así, enfermo, siguió cantando y a la misma vez librando una batalla.

Eduin Caz batalló todo el 2022 con una hernia hiatal que no se cuidó correctamente y esto le provocó severas consecuencias, algo que contó por primera vez y ante 300 mil personas que acudieron a un show de Grupo Firme, el pasado 26 de agosto en la Feria Nacional Potosina.

“Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir... fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y el esófago de Barret se hace cáncer”, comentó el cantante, de 29 años.

Eduin, en medio de su espectáculo, dejó de cantar para narrar su historia ante sus miles de fans, quienes lo cobijaron en aplausos y gritos.

“Así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije: ‘me cargó la ver4#’, pero busqué a los mejores doctores y me operé", dijo emocionado el nacido en Culiacán.

Eduin Caz venció el cáncer

Instagram

El interprete que rompió récord con Grupo Firme en su presentación en el Zócalo capitalino en 2022, reveló que su decisión de mantener su enfermedad oculta fue porque no quería provocar lastima.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’, pero me acabo de hacer un estudio, entonces hay que disfrutar. ¡Vencimos al cáncer!”, dijo Caz, en medio de la algarabía del público.