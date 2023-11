Wendy Guevara exhibe a Eduin Caz tras su polémica con una mujer trans; dice que también le manda ‘mensajitos’

Wendy Guevara alzó la voz en medio del supuesto romance entre Eduin Caz y una chica trans, al tiempo que reveló que el cantante le ha mandado “mensajitos” a través de redes sociales.

Hace unos días, el nombre de Eduin Caz se convirtió en tendencia en el mundo de la farándula luego de que se filtrara una supuesta conversación que el cantante tuvo con una chica trans a través de Instagram, lo que rápidamente desató los rumores de un romance.

Wendy Guevara , famosa por su participación en “ La casa de los famosos México ”, fue cuestionada por sus fans en uno de sus famosos videos en vivo sobre este tema. Lo que nadie se esperaba es que Wendy revelaría que ella también ha sostenido charlas privadas con Eduin Caz, y no sólo eso: también dio a conocer cómo es la relación que han forjado.

Esuin Caz negó los rumores sobre su presunto romance con la chica trans; sin embargo, esto no fue suficiente, y las declaraciones de Wendy Guevara no han hecho más que reavivar el tema.

¿HAY ROMANCE ENTRE WENDY GUEVARA Y EDUIN CAZ?

De acuerdo con lo que Wendy Guevara le contó a sus seguidores en un video, Eduin Caz también la ha contactado en redes y le ha enviado varios mensajes, llegando a sostener interesantes conversaciones con el vocalista de Grupo Firme.

“Yo me he mensajeado con el Eduin Caz, yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada”

Sin embargo, Wendy fue muy clara al asegurar que no tiene una relación con Eduin Caz; de hecho, reveló que todos los mensajes del cantante han sido muy respetuosos e incluso le dio la razón en la polémica con la chica trans:

“Yo me he mensajeado con el Eduin Caz, yo bromeo como amigos, nunca me ha dicho nada, porque cuando a un hombre le gustan las trans, ya me hubiera dicho”, aseguró Wendy Guevara .

Wendy Guevara dice que ha tenido pláticas con Eduin Caz pic.twitter.com/ZQFSdvsasb — señora chisma (@sritachisma) November 3, 2023

La influencer salió así en defensa de Eduin, pues no considera que el cantante tenga romances con mujeres trans. De hecho, afirmó tajante que no cree en la versión de la chica trans e incluso la acusó de sólo buscar fama:

“Yo no creo, pero luego quieren hacer polémica y quieren hacerse famosas, que feos modos”

