¿El fin de una era para Grupo Firme? Eduin Caz sorprendió a sus fans con una drástica decisión

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, creó gran revuelo entre sus seguidores tras anunciar un cambio importante en el rumbo artístico de la agrupación. A través de sus redes sociales, el cantante confirmó que el grupo dejará de interpretar corridos en sus presentaciones en vivo, una decisión que marca un antes y un después en la trayectoria del popular conjunto de música regional mexicana .

¿Por qué Grupo Firme dejará de tocar corridos?

Aunque Grupo Firme no se ha caracterizado por centrarse exclusivamente en corridos, sí ha incluido algunos temas de este tipo en su repertorio, como “Se fue la pantera”. Sin embargo, Eduin Caz explicó que los corridos, incluso los de tipo ficticio, ya no formarán parte de sus presentaciones . “Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante. Ánimo, los amo”, escribió el cantante en una historia de Instagram, justo antes de su concierto en Aguascalientes.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, hizo el anuncio en su Instagram INSTAGRAM

Esta decisión llega en un contexto donde diversos estados de México han comenzado a prohibir o regular los conciertos y la difusión de corridos, debido a su supuesta apología a la violencia. Por ello, distintos artistas del regional mexicano han comenzado a modificar su contenido o evitar este tipo de canciones.

¿Tiene relación esta decisión con la iniciativa de Claudia Sheinbaum?

Durante la presentación de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los integrantes de Grupo Firme expresaron su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca promover una música libre de violencia.

“Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son ficticios”, aclaró Eduin Caz.

También afirmó que su próximo disco no incluirá ningún corrido. “Nosotros somos más guiados al amor y el desamor. El realismo violento no es algo que me mueva mucho”, comentó en entrevista con la agencia de noticias EFE. Con esta postura, Grupo Firme se suma a una nueva narrativa dentro del género regional mexicano, en la que se prioriza el mensaje positivo y el contenido para todo público.

¿Qué impacto tendrá esta decisión en la carrera de Grupo Firme?

Aunque abandonar los corridos podría parecer una pérdida para algunos fans, lo cierto es que Grupo Firme ha construido su popularidad con temas que hablan de amor, desamor y fiesta, como bien dijo su vocalista. Con éxitos como “Ya supérame”, la agrupación ha demostrado que no necesita corridos para conquistar al público.

Su nuevo disco, titulado “Evolución”, busca reflejar justamente este cambio de dirección. Eduin Caz y sus compañeros han trabajado durante varios años en este proyecto, que incluirá colaboraciones con artistas como Gloria Trevi, con la intención de explorar nuevos sonidos y estilos.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Grupo Firme?

La agrupación tiene programados dos conciertos en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) durante junio, donde batirá un nuevo récord al convertirse en el grupo mexicano con más fechas llenas en ese recinto , al alcanzar así su octava y novena presentación con localidades agotadas.

Uno de estos conciertos coincidirá con el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el 28 de junio. Johny Cazares, hermano de Eduin y también vocalista del grupo, invitó al público a celebrar la diversidad: “A celebrar que la música está hecha para todos, todas y todes”.

¿Cómo ha reaccionado el público a esta nueva etapa del grupo?

Las redes sociales han sido testigo de opiniones divididas. Mientras algunos seguidores aplauden la decisión de Grupo Firme de alejarse de los corridos, otros manifiestan nostalgia por aquellas canciones que reflejaban historias populares del norte de México. Aun así, la mayoría coincide en que la agrupación tiene el talento y carisma suficientes para seguir llenando estadios y conectar con su público, sin importar el género musical que interpreten.

Con esta decisión, Grupo Firme busca adaptarse a un nuevo panorama en la industria musical regional mexicana, donde el mensaje y la responsabilidad social comienzan a ocupar un lugar central.