Eduardo Capetillo Jr. confiesa por qué no funcionó lo suyo con Valentina Buzzurro

Bajo el sol implacable que cae sobre las afueras de Televisa San Ángel, el bullicio de una tarde de grabaciones fue interrumpido hace unos meses por unas imágenes que pronto encontrarían eco en las páginas de TVyNovelas: Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, aparecía besándose con la actriz Valentina Buzzurro, la temida villana de Regalo de amor.

El retrato era el tipo de hallazgo que alimenta rumores y titulares, y pronto la conversación no giraba sólo en torno a su música, sino a su vida sentimental.

Pero el propio Lalo, como le llaman sus cercanos, se encargó de enfriar la especulación en una entrevista que nos ofreció hace algunos días. “Estoy soltero, no estoy buscando nada, creo que una relación no se busca, llega”, afirmó sin titubeos.

La claridad en sus palabras no dejó espacio para dobles interpretaciones: ni romance formal ni prisas ni distracciones.

El joven cantante, que ha elegido un camino musical independiente del de sus famosos padres, asegura que hoy su prioridad absoluta es su carrera.

“Lo que también es real es que ahorita difícilmente alguien querrá estar conmigo por un tema de tiempo. Yo estoy sacrificando mis planes, mis amistades, porque me estoy entregando a la música, a la gente que escucha mis temas”, confesó.

Una declaración que, aunque breve, revela la intensidad con la que vive su proyecto artístico. Su más reciente sencillo, Solo, es el ejemplo más evidente de esa entrega. Con acordes que coquetean con el corrido tumbado, pero sin las temáticas bélicas que suelen acompañarlo, la canción se aparta del tono alegre de la cumbia norteña para adentrarse en un territorio más introspectivo.

“Este tema forma parte de una compilación de una historia que estamos contando, son tres canciones, es una historia contada al revés, una idea que se me ocurrió, entonces la primera parte de la historia lleva por nombre Me gustas un chingo, es sobre el enamoramiento padre, cuando todo es bonito. A la segunda parte le puse Que te lleve la tristeza, y la última parte es la que lancé en julio, Solo, que es cuando ya estás luchando contra tu cabeza, contra la soledad, contra esa depresión que muchas veces tenemos, pero debemos ponernos una máscara para salir adelante”.

“VALENTINA ES UNA NINA MUY LINDA”

En este proceso creativo, ha contado con la colaboración de Marcela de la Garza, a quien describe con gratitud absoluta: “Es de las personas con las que más trabajo y es un genio; la verdad es que a esa mujer sólo le tengo gratitud y admiración”.

El reconocimiento no es gratuito: la mancuerna ha dado forma a un sonido que, aunque bebe de las raíces del regional mexicano, se atreve a experimentar.

Para octubre, el cantante planea lanzar un EP que ya está en la recta final de selección de temas. El material, asegura, tendrá una historia cohesionada y vendrá acompañado de un show en vivo con el que planea arrancar el 2026. La disciplina con la que organiza sus lanzamientos y presentaciones explica por qué afirma que su tiempo está, por ahora, monopolizado por la música.

Eduardo Capetillo Jr en sesión de besos

Y aunque su agenda podría ser argumento suficiente para entender su soltería, el tema inevitablemente vuelve a Valentina Buzzurro.

Lalo la describe sin reservas: “Valentina es una niña muy linda, la verdad. Ella es un encanto de mujer en toda la extensión de la palabra, pero vuelvo al mismo punto. Mientras ella estaba en Colombia trabajando, yo estaba haciendo lo mismo en México. Tuvieron que ver muchas cosas”.

Con la misma sinceridad con la que habla de su carrera, Valentina Buzzurro confirmó que sí mantuvo un romance con Eduardo Capetillo Jr., aunque la distancia terminó por enfriar la relación. Durante varios meses, ella estuvo grabando en Colombia, lo que complicó el contacto constante.