Día triunfa en la última nominación: NO hay nuevos finalistas en La Casa de los Famosos México

La última gala de nominación de La Casa de los Famosos tuvo reglas nuevas: al menos cuatro de los siete habitantes serían nominados pero también se abrió la posibilidad de que, en caso de empate, todos serían nominados, excepto Mar Contreras.

Galilea Montijo explicó entonces que en caso de que sólo fueran cuatro los nominados, el resto de los habitantes tendrá “pase directo a la final”.

Hay que recordar que Mar ganó la prueba del líder el lunes y por tanto tiene inmunidad y ya está en la fase final de esta temporada de La Casa de los Famosos.

¿Cómo votaron los habitantes de La Casa de los Famosos en la última nominación?

El primero en ser llamado al confesionario fue Abelito quien votó por razones de mantener “junta a la manada”, es decir, proteger a sus compañeros de cuarto.



Abelito le dio tres puntos a Shiky, 2 puntos a Dalilah y 1 punto a Aaron

La siguiente en pasar al confesionario fue Mar Contreras quien repartió sus puntos entre los del Team Día y el último se lo dio a Alexis “por estrategia de fuego cruzado”



Mar Contreras votó: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalilah y 1 punto a Alexis

Dalilah fue la tercera en repartir: “Lo hago así porque quiero que por primera vez nos salga algo chido”.

Dalilah voto: 3 puntros a Alexis, 2 a Aldo y 1 a Abelito

Aaron Mercury explicó que sus nominaciones “no eran nada personal”



Aaron le dio 3 puntos a Dalilah, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Abelito.

El siguiente en ser llamado fue Aldo de Nigris que votó por “mera estrategia”



Aldo votó así: 3 puntos a Shiky, 2 a Dalilah y 1 a Alexis

El penúltimo en votar fue Alexis Ayala quien votó para que “suceda ya el eclipse”



Alexis le dio 3 puntos a Dalilah, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Aldo

Shikiy fue el último en votar

Shiky votó: 3 puntos a Aaron, 2 puntos a Abelito y 1 punto a Aldo

¿Quiénes están en la última nominación de La Casa de los Famosos?

La última placa de nominación queda con todos los habitantes, excepto Mar Contreras, que tiene inmunidad.

