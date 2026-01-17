Desaparece amigo de Angélica Vale; es un sonidista ganador del Emmy

"¿Me ayudan Los Ángeles?”, escribió Angélica Vale sobre la ficha de búsqueda de Yuri Alexander Reese.

La actriz mexicana se sumó así a la búsqueda del sonidista ganador del Emmy que ha trabajado en películas como “Historia Americana X” y en series como “Superman y Lois” y “CSI”.

Su trabajo más reciente fue en “Primate”, película actualmente en cartelera en México, y en la cual tiene el crédito de mezclador de sonido.

Yuri Alexander Reese es también fotógrafo y artista plástico y en su cuenta de Instagram publica con frecuencia imágenes urbanas de lo que encuentra en las calles de Los Ángeles.

La ficha de búsqueda emitida por la Unidad de Personas Desaparecidas de Los Ángeles señala que su desaparición sucedió con una peculiaridad.

“Se fue de Vine Street, Hollywood, sin teléfono celular ni dinero”.

Alexander tiene un tatuaje en el brazo derecho y no se le ha visto desde el 14 de enero.

La ficha de búsqueda Instagram

El historial de trabajo en Hollywood se remonta hasta 1974 aunque su actividad comenzó a ser constante a partir de los años 90, cuando se profesionalizó como director de reemplazo de diálogos en películas de serie B.

