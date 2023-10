Denuncian robo del cuerpo de Juan José Rodríguez El Puma Jr de funeraria

Hace siete días murió el supuesto hijo no reconocido del famoso cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

El pasado 11 de octubre, te informamos puntualmente sobre el fallecimiento de Juan José Rodríguez ‘El Puma Jr’, a los 53 años, en Colombia, debido a un paro cardíaco en un hotel en Pereira, Colombia, de acuerdo a medios locales, despejando las especulaciones de que le habrían arrebatado la vida tras recibir amenazas de muerte.

Gloria Gutiérrez, viuda del supuesto hijo que nunca reconoció José Luis Rodríguez ‘El Puma’, denunció a la funeraria por negligencia.

Por medio de un comunicado de prensa, Gutiérrez menciona que “en la madrugada del 11 de octubre hablé por última vez con mi esposo, Juan José. En la mañana le hablé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto, no lo creí porque él estaba bien. Luego de corroborar su muerte, el cuerpo de mi esposo fue trasladado a la funeraria, en Pereira, Colombia. El día 13 de octubre de 2023, a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entregó el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas... Juan José Rodríguez no tuvo hijos”.

Asimismo, Gloria Gutiérrez señala que “enviamos a una persona a la capilla, lugar donde la funeraria dice que se llevaron el cuerpo, y en dicha funeraria nos indican que allí no ha llegado su cuerpo”.

“Exijo a las autoridades colombianas abran una averiguación penal sobre este grave hecho y me entreguen el cuerpo de Juan José Rodríguez ‘El Puma Junior’”.