Demandarán a la tía de Ginny Hoffman por sus impactantes declaraciones sobre Daniela Parra, ¿qué dijo?

De acuerdo con Samara Ávila, la abogada del actor quien se reunió con varios periodistas en las inmediaciones del Reclusorio Norte luego de la audiencia donde fue ratificada la nueva sentencia impuesta a su cliente, detalló que una nueva demanda está en puerta, ahora contra Edith Adler, la tía de Ginny Hoffman.

“Él me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora, no sabe por qué se refiere así, y mucho menos por qué se expresa así de Dany (...) jurídicamente hablando, me encargó que veamos las opciones”, aseguró.

¿Qué dijo Edith Adler sobre Daniela Parra y por qué desató tanta controversia? Esto es todo lo que se sabe de esta delicada polémica.

“MEJOR CÁLLATE LA BOCA, DANIELA...”

El pasado 23 de marzo, a través de sus redes sociales, Edith Adler realizó una serie de comentarios en donde le pidió a Daniela Parra que dejara de defender a su padre, pues aseguró que la joven padece el Síndrome de Estocolmo.

“Me da lástima porque estás padeciendo el síndrome de Estocolmo, pero deja ya de mentir”

“Me da lástima porque estás padeciendo el síndrome de Estocolmo, pero deja ya de mentir y de atacar a tu hermana. Mejor cállate la boca, Daniela, porque tú sabes la verdad”, se lee en parte de las controvertidas publicaciones.

De acuerdo con Edith Adler, la condición de Daniela le impide aceptar la posibilidad de que ella también habría sufrido abusos sexuales por parte de su papá; sin embargo, como nada de esto ha sido confirmado de forma oficial, sus declaraciones podrían traerle problemas legales a la tía de Ginny Hoffman .

Edith Adler no se encuentra en la Ciudad de México, aceptó la abogada Samara Ávila; sin embargo, aseguró que buscarán la manera de notificarla acerca de las acciones legales que preparan por estos dichos.