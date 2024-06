¿De qué murió Johnny Canales?

¡ El mundo del espectáculo está de luto con esta gran pérdida!

Jhonny Canales murió a los 77 años en Estados Unidos, según confirmaron sus familiares a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook sin ofrecer detalles sobre la causa de su deceso.

Gil Barrera, director de TVyNovelas había dado a conocer la noticia momentos antes con el siguiente mensaje: “Reportan fallecimiento del conductor, Jhonny Canales, pionero del género regional”.

Johnny Canales, pionero del género regional.

La lucha de Johnny Canales contra una dura enfermedad

En mayo, la esposa del artista, Nora Canales, había dado a conocer que el famoso presentador estaba delicado de salud, por lo que su deceso se debió a las complicaciones de esta: “Lo estamos cuidando, lo estamos atendiendo”, dijo en un clip.

No era la primera vez que el cantante mexicano luchaba por su vida. En 2008, sufrió un derrame cerebral.

Su última aparición ocurrió en redes sociales, donde publicó un video en donde aparecía en una cama diciendo “You go it, Take it away”, que en español significa: “Ve tú, llévatelo”.

¿Quién era Johnny Canales?

Jhonny Canales fue una leyenda de la música tejana, pero fue más conocido como conductor de su programa ‘The Johnny Canales Show’, donde tuvo grandes invitados, algunos a quienes ayudó en su fama, como Selena Quintanilla, Ramón Ayala, La sombra de Chicago, La Mafia, Intocable, Los Tigres del Norte y Jennifer Peña, por mencionar algunos.

El programa de Johnny Canales salió del aire en 2005.

En el comunicado, se le recordó por su larga trayectoria y carisma: “Era más que un esposo, padre, presentador de televisión, músico y animador muy querido; fue un faro de esperanza y alegría para innumerables personas (…) El espíritu de Johnny continuará viviendo a través de las innumerables vidas que tocó y el legado que construyó”.

Sin duda, se trata de una gran pérdida en el mundo de la farándula y de la música tejana que, en la década de 1990 y 2000, tuvo su mayor apogeo.