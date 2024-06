Murió ganadora del reality “La Isla”, a los 34 años: Tania Rincón anunció la muerte

Consternación en el espectáculo. La vimos triunfar como la campeona absoluta del reality de competencia y supervivencia de Azteca Uno, “La Isla” y este miércoles 12 de junio se llora su muerte tan repentina como triste.

Sin mayores detalles, trascendió pasado el mediodía, el fallecimiento de la joven María Rene Núñez, quien se llevó el premio metálico de dos millones de pesos, al ganar en República Dominicana, en 2012, el programa de Azteca, “La Isla”.

Fue la conductora de HOY, Tania Rincón, quien a través de su cuenta de Instagram, dio a conocer la muerte y le dedicó un emotivo mensaje a su amiga, acompañado de un carrusel de fotografías.

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya . Te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz, María René.”, escribió Tania.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento y hay mucho hermetismo alrededor. La última publicación que hizo María en redes sociales fue una foto al lado de su pareja sentimental, el pasado 28 de abril.

El triunfo en “La Isla”

La joven ganó la primera temporada y se convirtió en la gran sorpresa para todos, liderando el equipo de “Los Desconocidos”, pues ninguno era famoso. María se embolsilló la cantidad de dos millones de pesos, en el 2012.