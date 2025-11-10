Famosos
David Chocarro
David Chocarro, el galán que viene a enamorar a México con ‘Mi verdad oculta’
El argentino soñaba con ser beisbolista de las grandes ligas, pero ahora es el nuevo galán de los melodramas en TelevisaUnivision con Mi verdad oculta.
November 10, 2025
·
Nayib Canaán