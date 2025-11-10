Suscríbete

David Chocarro

david-chocarro--exclusiva--1.jpg
Famosos
David Chocarro, el galán que viene a enamorar a México con ‘Mi verdad oculta’
El argentino soñaba con ser beisbolista de las grandes ligas, pero ahora es el nuevo galán de los melodramas en TelevisaUnivision con Mi verdad oculta.
November 10, 2025
 · 
Nayib Canaán