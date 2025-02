Danna Paola recibió un espléndido regalo en su camerino que la dejó sin palabras: ¿tiene nuevo enamorado?

Entre los pocos aspectos sobre su vida privada de los que Danna Paola suele hablar, es acerca de lo feliz que la hace sentir el tener a personas especiales a su alrededor que se preocupan por ella. Este sentimiento quedó evidenciado una vez más con el impresionante detalle que recibió mientras estaba en uno de sus camerinos, cuando de la nada se apareció un hombre que traía consigo una declaración de amor que parece haberla dejado fascinada.

Así fue el encuentro de Danna Paola con ‘El Patrón’ para darle una sorpresa inolvidable

A través de redes sociales se viralizó un video de la cuenta “Flores El Patrón”, conocida por el performance que suelen realizar para entregar arreglos florales. En esta ocasión, el objetivo fue Danna Paola, a quien le hicieron llegar un alucinante ramo de rosas junto a un emotivo discurso pensado por el responsable de este regalo.

“Quiere hacerle saber que usted es una gran artista, que ha representado el nombre de México en toda la galaxia. Y es por eso que el patrón quiso hacerle saber que la quiere muchísimo”, sentenció el protagonista de este espectáculo, mientras la llenaba de pétalos de rosas y ella sonreía por todo lo que estaba pasando.

Inmediatamente, Danna descifró que la persona detrás de este momento era nada más y nada menos que Alex Hoyer, su novio, por lo que no dudó en responderle con un romántico agradecimiento. “Gracias, te amo. Muchísimas gracias, es un regalo muy especial, no me lo esperaba, te amo”, dijo la también actriz, que recientemente conquistó con su doblaje como “Elphaba” en “Wicked”.

¿Quién es el novio de Danna Paola?

Actualmente, Danna Paola tiene una relación sentimental con Alex Hoyer, romance que según la información disponible, comenzó desde 2020 y hasta el día de hoy sigue más vivo que nunca. Aunque constantemente ambos presumen de lo enamorados que están, desde hace un tiempo optaron por vivir su historia un tanto más alejada de los reflectores, pero tal como quedó claro con este regalo, no pierden ninguna oportunidad de seguirse llenando de detalles.

Danna Paola y Alex Hoyer son novios desde 2020 Instagram

El novio de la intérprete de temas como “EXT4S1S” y “Oye Pablo” es de origen estadounidense, tiene 27 años y es hijo de Nestor Daniel Hoyer y Loly Hurtado, integrantes de la agrupación venezolana “Los Terrícolas”, por lo que lleva la pasión por la música en la sangre. Y aunque Alex Hoyer sí ha incursionado como cantante, también se desenvuelve en la parte de la producción y dirección, ámbitos en los que ha incursionado como el responsable detrás de los proyectos de Danna, a quien apoya incondicionalmente en cada nueva etapa de su reconocida trayectoria artística.