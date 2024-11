Danna Paola anunció el estreno de un íntimo documental sobre su carrera: cuándo y dónde verlo

A sus 29 años, Danna Paola puede presumir que lleva 25 años de trayectoria ininterrumpida, tiempo en el que ha probado las mieles del éxito, pero también, le ha hecho enfrentarse a la crudeza detrás de ser una superestrella. Precisamente esta vivencia habría animado a la actriz de "Élite” a trabajar en un ambicioso documental con el que pretende mostrar un lado de su historia que muchos ignoran, demostrando que, contrario a lo que podría pensarse, ha lidiado con varias pruebas que la llevaron al límite.

¿De qué trata ‘Danna: Tenemos Que Hablar’, el documental de Danna Paola?

Este proyecto, titulado “Danna: Tenemos Que Hablar”, el cual tiene sumamente emocionados a los admiradores de la intérprete de “EXT4S1S”, abordará su experiencia al crecer dentro de una industria tan exigente como la del entretenimiento, en especial debido a que inició su carrera cuando tenía apenas cuatro años de edad. Asimismo, plasmará también las intensas transformaciones a las que se ha sometido con el paso del tiempo, siempre en búsqueda de reinventarse para seguir vigente sin tener que desprenderse del todo de su esencia.

“Un alma envuelta en drama, con historias ajenas que se contaban a través de mi propia piel y terminaban resonando en mí, me llevaron a entender que no fue malo... no fue en vano”, es la poderosa frase con la que Danna inició esta aventura que llevará a la pantalla algunos de sus secretos más preciados y mostrará su lado vulnerable como persona, lejos de la faceta de actriz, cantante y autora que siempre lleva consigo.

¿Cuándo y dónde ver el documental de Danna Paola?

De acuerdo con la información que la propia actriz ha compartido, “Danna: Tenemos Que Hablar” estará disponible a partir del próximo 27 de noviembre a través de la señal de Disney Plus. Es importante recordar que únicamente aquellos usuarios que tengan una suscripción activa a la plataforma podrán acceder a este contenido.