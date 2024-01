Pati Chapoy llama monstruo a Alberto Ciurana: Quería darme en la m4dre y destruir TV Azteca

Pati Chapoy habló del fallecido Alberto Ciurana, quien fue Jefe de contenido en TV Azteca.

La reconocida periodista de espectáculos de 74 años reveló la ‘pesadilla’ que vivió en un encuentro que tuvo con Alberto Ciurana en una obra de teatro hace varios años.

Pati Chapoy le confesó ante las cámaras a Rosario Murrieta, Pedro Sola y Ricardo Manjarrez que Ciurana la amenazó, ya que su único objetivo era destruir el famoso programa de espectáculos de ‘Ventaneando’.

“Cuando llego yo a Televisión Azteca, yo tenía tiempo de no trabajar en Televisa, unos seis meses más o menos, coincidimos Alberto Ciurana y yo en un teatro… y él muy mono, correcto, me saludó y entonces termina la obra de teatro, nos abrazamos y me toma por los hombros y me dice: '¿Sabes cuál es el sueño de mi vida?, darte en la m4dre a ti y destruir a Televisión Azteca’.... Yo me quedé temblando, no comenté nada, me di la media vuelta y me fui, me hacía el corazón así, ese era el monstruo de Alberto Ciurana”.

“Fuimos compañeros en ‘Siempre en Domingo’ hace muchos años... Otro compañero le preguntó, ‘¿por qué eres tan oj3te?, ¿por qué eres tan malo? Y ¿sabes qué dijo?: ‘porque disfruto haciendo maldades’”.

Asimismo, Chapoy indicó que cuando el ejecutivo llegó a trabajar a TV Azteca lo primero que quiso hacer fue “correr a Daniel Bisogno... Se llama cinismo (cuando se veían en los pasillos de Azteca)”.

También puedes ver:

Muere Erika Robledo, actriz mexicana de doblaje de La Sirenita, a los 48 años

Este es el alarmante mensaje que dejó Erika Robledo antes de morir

Cazzu desata más los rumores de un nuevo embarazo con esta ropa