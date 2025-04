Daniela Magun reveló un preocupante detalle sobre sus problemas de salud: ¿de qué está enferma?

Durante los últimos días, la integridad física de Daniela Magun llamó la atención de sus admiradores y se encendieron las alarmas de que podría estar atravesando problemas de salud debido a que hubo quienes se percataron de que su comportamiento estaba siendo distinto. Este tema finalmente quedó al descubierto ahora que la cantante se decidió a hablar frontalmente de todo lo que ha estado pasando y cuáles son las situaciones que la han puesto al límite.

Daniela Magun confirmó que pasó por una mala racha de salud

Luego de su exitosa participación en el “90’s Pop Tour”, Daniela Magun fue cuestionada acerca de las supuestas complicaciones de salud por la que estaría atravesando. A través de una conversación para “Venga la Alegría”, la conductora de “Netas Divinas” admitió que sí estuvo lidiando con cuestiones complejas, razón por la que precisamente es que todavía no está lista para hablarlo.

“Gracias por la preocupación. Sí, pasé por unos momentos difíciles, cuando llegue el momento lo voy a compartir”, explicó la artista de 47 años.

¿De qué está enferma Daniela Magun?

Pese a la insistencia por saber cuál es el mal que la atormenta, Daniela Magun prefirió guardar silencio y no dar mayores detalles de cuál es su enfermedad. Dicha decisión estaría motivada en que todavía no se siente con la fortaleza necesaria para hablar públicamente de estas cuestiones tan personales, sin embargo, sí mencionó que no se trata de nada grave, y que a pesar de todo, ella está perfectamente ahora mismo.

Daniela Magun admitió que todavía no está lista para hablar de su enfermedad Instagram

“Todo está bien, solo que a veces no estás lista para compartir ciertas cosas”, concluyó la exintegrante de Kabah, que además aprovechó para mandarle deseos de pronta recuperación a Yolanda Andrade, quien se sabe, lleva ya un par de años lidiando contra distintos síntomas que podrían alertar de la presencia de esclerosis múltiple.