“Me dejaron de hablar en Navidad": Alex Sirvent admite rechazo de su familia por estar en el 90s Pop Tour

Trabajar con Mercurio en el 90s Pop Tour es un gusto para el cantante, pero en su vida personal ha tenido un precio muy alto.

Durante el anuncio del concierto del 90s Pop Tour en el Estadio GNP, Alex Sirvent se encontró con la prensa y admitió que tuvo problemas familiares por ser parte del proyecto de Ari Borovoy.

Para sorpresa de la prensa, el integrante de Mercurio confesó que le causa alegría subirse al escenario, pero al bajar, se siente triste.

“Por dentro estoy dividido. Yo he hecho todo lo que está en mis manos porque haya un reconciliación pero estoy en medio, pero lo único que quiero es cantar y subir a un escenario porque es lo único que sé hacer”.

“Imagínate qué duro que se me ha juzgado por estar ahí. Yo estaba antes de que mis papás estuvieran en el medio”, dijo Sirvent.

“Se me ve como el malo de la historia, como el villano. Me dejaron de hablar en Navidad, un mes, en mi casa”.

“Quiero que sepa la gente que cada vez que me paro ahí (en el 90s Pop Tour), mis papás o mi misma hermana (Paty Sirvent) sienten que soy cruel... Hay un juicio muy fuerte porque decidí entrar al 90s Pop Tour”.

Alex Sirvent vive el drama a puerta cerrada: “Ahorita terminando la Arena CDMX pasé días duros en mi cuarto lamentándome porque soy señalado y no está fácil”. “No sé si debería estarlo hablando, pero no está fácil, he sido muy juzgado. Pero si estoy ahí es por el público y las canciones”.

“He tratado de hablar con las JNS y han entendido a mis papás, pero tristemente es un tema duro, lo más duro”, dijo Alex Sirvent como nunca.

¿Qué ha pasado?

Hay que recordar que Alex Sirvent es hermano de Paty Sirvent, fundadora del grupo Jeans, cuyo padre, es dueño del nombre. Aunque en el reencuentro Ari Borovoy le pagó al señor por los derechos del nombre “Jeans”, luego ya no hubo un acuerdo y, desde entonces, el grupo se llama JNS.

Además, Paty Sirvent no se ha reencontrado con sus excompañeras, ni en aquel concierto en el Auditorio Nacional donde convocaron a casi todas las exintegrantes.

Y es que hay que recordar que Melissa López y Angie Taddei han hablado abiertamente del ambiente tóxico que vivieron por parte de los padres de Alex y Paty Sirvent, a quienes señalaron por supuestamente manipularlas.