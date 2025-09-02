Dalilah Polanco rompe en llanto al escuchar a Facundo hablar sobre sus hijos... ¿De qué se acordó?

Una simple plática en el comedor removió recuerdos en Dalilah Polanco que la derrumbaron y rompió en llanto dentro de La Casa de los Famosos México.

Todo ocurrió cuando Facundo relató cómo jugaba con sus hijos: “La vida real es de hueva, mejor vivamos en una fantasía distinta. Y así vivían entre las mentiras de su papá”. El conductor recordó que con sus hijas mayores, jugaba a encontrar tesoros y les decía que él era amigo de las arañas.

Dalilah Polanco escuchaba atenta y poco a poco se conmovió: “Yo lo que hubiera dado por tener a mis papás”.

“Conmigo no jugaba nadie. Nunca estaban y cuando estaban y quería jugar, me callaban y decían ‘Shhh, están dormido’, y si no, estaba pedo mi papá y era una mierda...”, dijo Dalilah al tiempo de quebrarse en llanto.

Tras ir al baño a componerse, Shiky la abrazó y ella admitió: “Qué chingón haber tenido a Facundo de papá. Digo, mis papás fueron maravillosos pero... Era otra época”.

“Eres una pinche reata. Tus hijos han de ser felices de tenerte como padre. Qué chingón, perdón por romper tu historia”, le dijo a Facundo al abrazarlo.

¿Quiénes eran los papás de Dalilah Polanco?

Dalilah recordó que en su infancia “No hubo juegos, todo era individual, yo sola. No tenía alguien así (como Facundo). Mi mamá fue basquetbolista antes de ser bailarina y nunca jugó conmigo basquet”.

“Mis papás venían de papás ausentes”, recordó Dalilah sobre sus padres. Ella es hija de la bailarina del Ballet folclórico de Mexico de Amalia Hernández, Aída Polanco, y del músico Cutberto Pérez, famoso fundador del Mariachi 2000.

"(Mi papá) Fue un chavito que a los 8 años tenía que mantener a su familia, lo mandaban a las plazas a tocar porque salió bueno para la música”, dijo Dalila conmovida, quien fue criada por sus abuelos. “Eran maestros, le dieron clase a todo Sinaloa, pero fueron tan chingones y metidos en lo suyo, que no criaron a ninguno de sus 6 hijos”.

Dalilah fue traída a la CDMX: “Siempre estaba encargada, fui la hija encargada. Teresita la hermana de mi papá, luego venía la abuela, la otra... Y ahorita escucho y digo ‘qué chingón’. Todo lo que decías...

“Y cuando quería jugar con los primos todos eran hombres, y decía ‘chingo a mi madre si lloro y me chingo en todos ustedes’, pero era por puro coraje”, compartió Polanco.