Alicia Villarreal lanza dura indirecta a Aracely Arámbula por pleito con Luis Miguel

La polémica entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por la manutención de sus hijos llegó hasta oídos de Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal lanzó una fuerte indirecta a ‘La Chule’ respecto a la batalla legal que sostiene contra ‘El Sol’ por la pensión alimenticia de sus hijos.

“Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer, o sea, a mi todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno... Yo no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres”

“Si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando?, si yo soy una mamá que las puede, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?”, dijo la excantante de Grupo Límite ante medios de comunicación.