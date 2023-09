Aracely Arámbula le prohibe a Myrka Dellanos hablar de sus problemas con Luis Miguel

La batalla de los dimes y diretes entre Myrka Dellanos y Aracely Arámbula parece no tener fin.

Vaya polémica que desató Myrka Dellanos por haber defendido a su ex, Luis Miguel, con quien mantuvo una relación amorosa entre 2003 y 2005, de las duras declaraciones que lanzó Aracely Arámbula en contra del cantante al acusarlo de ser un “deudor alimentario” de sus hijos.

“Luis Miguel ama a sus hijos, quiere verlos, siempre ha anhelado tener una familia. Me consta que él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, si su padre no hubiera pagado él hubiese sido arrestado al llegar a este país de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”.

‘La Chule’ no se quedó de brazos cruzados ante estos comentarios y le mandó una contundente indirecta a la periodista estadounidense de origen cubano publicando un video con una estrofa de la canción “Según quién”, que canta Maluma y Carin León.

“Dile al que te está informando que te está malinformando, que te informe bien”.

¡Se queja de que traten de callarla!

Myrka Dellanos reveló ante las cámaras que Aracely Arámbula habló con sus compañeras de ‘La mesa caliente’ para ‘prohibirle’ hablar sobre el pleito legal que tiene con ‘El Sol’ por la manutención de sus hijos, Miguel (16 años) y Daniel (14).

“Ella llamó para decir que no puedo hablar de sus hijos. Ustedes están hablando (sus compañeras de conducción, Verónica Bastos y Aylín Mujica), pero ella les dijo que yo no puedo... Claro, no se va a ofender porque hablan a favor de ella, pero yo soy periodista y como periodista quiero mostrar la otra parte de la historia... De la de mi amiga (Paloma Cuevas) y no puedo, porque no quiere que nombre a sus niños”.