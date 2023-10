¿Cuánto pagaría de multa Danna Paola por su interpretación del Himno Nacional?

En las últimas horas ha corrido el rumor de que Danna Paola podría enfrentar una multa millonaria por su interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el estadounidense Jermell Charlo.

Resulta que el músico de nombre Iván Cano Capetillo explicó en redes que el “Himno Nacional Mexicano debe cantarse en tono marcial. Es un compás de 2/4 (dos cuartos) que está hecho para resaltar el primer tiempo... Danna Paola deformó el Himno Nacional... La tonalidad de la obra está en Do mayor, y Danna Paola lo cantó en Sol sostenido mayor, por lo que la cantante violó la ley”.

Cabe señalar que el artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional explica: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.

Actualmente el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de 103.74 pesos mexicanos; en caso de que Danna Paola reciba una multa, la cantante tendría que pagar 1,037,400 pesos mexicanos.

Por su parte, la novia de Alex Hoyer reaccionó ante una posible sanción monetaria.

“No me han multado, no me arrepiento de nada, al final siempre es buscar errores, yo creo que lo canté muy bien con mucho orgullo con amor, es algo que me enorgullece mucho, ya si le quieren buscar errores o lo que sea, pues que me multen”.

“Fue algo muy importante para mi, la moraleja de esto es enfrentar tus miedos. Yo creo que el himno le tenemos pánico los artistas de tener un país encima pendiente de ver en qué te equivocas y al final mi corazón me ganó", indicó.