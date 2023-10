Danna Paola habría plantado a Galilea Montijo por Belinda: esto fue lo que pasó

Galilea Montijo revela inesperada acción de Danna Paola en un evento donde se cruzaría con Belinda

Danna Paola interpretó el Himno Nacional anoche, previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Jermell Charlo; sin embargo, días antes habría plantado a Galilea Montijo por Belinda.

La conductora de ‘Hoy’, se pronunció sobre Danna por no asistir el jueves pasado a un evento organizado por una marca de productos para el cabello, donde estaba anunciada para cantar. Se rumoró que la razón de su ausencia había sido Belinda, quien tampoco fue al evento pero mandó un video con un mensaje.

La intérprete de ‘Oye Pablo’ estaba anunciada en la invitación; sin embargo, las famosas que asistieron se quedaron esperando, ya que nunca llegó, por lo que Galilea destapó la situación en su programa matutino.

Galilea Montijo destapa la situación de Danna Paola

Galilea Montijo aprovechó un segmento de espectáculos en el programa ‘Hoy’, para hablar sobre el evento y externar la situación de Danna Paola.

“Estuvo padrísimo el evento. Estuvimos esperando a Danna Paola... La embajadora es Belinda, pero iba a llegar Danna Paola y no sé qué pasó. Iba a cantar, en la invitación decía Danna Paola”, comentó Gali. “A lo mejor no se arreglaron o algo, bueno, no sé”, explicó Andrea Legarreta sin dar más detalles de lo sucedido.

“Belinda mandó un mensaje, la marca ya sabía que tenía conciertos o algo así, por eso mandó un mensajito diciendo que estaba muy feliz de pertenecer a esta marca, pero Danna si estaba en las invitaciones”, agregó la conductora tapatía.

Hasta el momento se desconoce por qué la también actriz no se presentó al evento de la marca, aunque se rumoró que había sido por Belinda, pues desde hace algunos años se ha puesto sobre la mesa una supuesta rivalidad entre ambas artistas.