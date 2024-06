Critican al maquillista Luis Torres por ‘colgarse’ de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿qué hizo?

La polémica relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar está arrasando todo a su paso, y también a aquellos que se intentan subir a la tendencia.

Esto le pasó al maquillista de famosos, Luis Torres, quien tuvo un trabajo con la hija de Pepe Aguilar. El artista decidió presumir varias fotografías de los resultados que tuvo con Ángela, pero sus seguidores y los usuarios en general se lanzaron en su contra por supuestamente “colgarse de la polémica”.

¿Qué dijo el maquillista Luis Torres sobre Ángela Aguilar?

El maquillista Luis Torres publicó este miércoles una galería con varias fotografías de su trabajo y su vida persona, pero en las primeras fotos aparece Ángela Aguilar con el título: “ÁNGELA by me! Y una que otr cosita que me saca una sonrisa”.

Las imágenes muestran el rostro de la novia de Nodal con un elegante maquillaje, peinado espectacular y sus joyas en el cuello y la mano.

Si bien se trata de una simple publicación, los fans no lo perdonaron y comenzaron a lanzarse contra él.

Usuarios criticaron a Luis Torres

El post de Luis Torres en Instagram ha logrado más de 11 mil “me gusta” y cientos de comentarios. Muchos no se limitaron al dar su opinión sobre las fotos y comentaron:

“Pensé que solo maquillabas novias, no amantes”.



“¿No te quitó las esponjas?”.



“Qué hermoso make up, bebé, le tapaste hasta sus mentiras”.



“Ningún corrector podrá corregir su cagada”.



“¿Qué se siente maquillar a la más odiada de México después de la Karla Panini?”.



“Controversia sí sabes jajajaja”.

Si bien Ángela Aguilar salió a declarar su verdad sobre lo que está pasando, afirmando que no está embarazada ni se casó con Nodal, las críticas no han parado.

Actualmente, la pareja se dio una escapadita a Francia, pues el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’ se presentó en la Semana de la Moda de París.