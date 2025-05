Cristian Castro sorprendió con su curiosa súplica para su mamá, Verónica Castro: ‘Se lo pido de rodillas’

En medio de todos los escándalos que Cristian Castro protagonizó al lado de su ahora prometida Mariela Sánchez debido a que su relación con la empresaria argentina estuvo marcada por las polémicas que ocasionaron una ruptura tras otra en ellos, el “Gallito Feliz” se tomó unos momentos para hablar de la cercana relación que tiene con su mamá, Verónica Castro.

Para nadie es un secreto que Verónica Castro, una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana, se mantiene alejada de los reflectores desde hace varios años a pesar de que ella misma aceptó que sí ha recibido jugosas ofertas para regresar a las telenovelas... ¡hasta Cristian, su hijo, se mostró ilusionado con la posibilidad de verla de vuelta en la actuación y así lo reconoció!

¿Qué súplica le hizo Cristian Castro a su mamá, Verónica Castro?

En una entrevista para “Ventaneando” divulgada por el programa en su emisión de este lunes 19 de mayo, Cristian Castro habló de su compromiso con Mariela Sánchez y reconoció que ha llegado a hincarse ante su mamá, Verónica Castro, para pedirle que... ¡vuelva a la actuación!

“Ver a Verónica Castro para mí es muy importante y es una persona que la quiere tanto la pantalla, no debería dejarla. Un día a la semana yo se lo pido de rodillas, que haga series, que haga películas, participaciones, lo que sea, pero que haga cosas porque hace mucha falta”, expresó.

El “Gallito Feliz” reconoció que no puede creer que su mamá ya haya contemplado su retiro de una forma tan seria a los 72 años de edad cuando todavía le tiene mucho que ofrecer a la televisión mexicana... ¡cuando la actriz llegue a los 85 años, ventiló, entonces sí podrían hablarlo!

“No puede sentirse como que ya se va a retirar a esta edad, recién tiene 72 años y ella ya cree que es mucho, pero no, yo le dije que a los 85 vamos hablando de un retiro, pero espiritual”, dijo Castro de buen humor ante las cámaras de TV Azteca.

¿Cuál fue la última aparición de Verónica Castro en la TV?

Si bien Verónica Castro tuvo apariciones muy exitosas en series y películas como “La Casa de las Flores”, “Cuando sea joven” y “Los exitosos Pérez” en las que hizo gala de su talento, la última aparición de la actriz tuvo lugar en el show español “Hay una cosa que te quiero decir” a inicios de marzo, cuando se presentó en el programa para convivir con una fan de “Los ricos también lloran”.

En aquella ocasión, Verónica Castro fue recibida con una estruendosa ovación que confirmó el inmenso cariño que siente el público europeo por ella; lamentablemente, la actriz “sepultó” su vuelta a la televisión porque se sentía muy cómoda lejos de los reflectores.

“Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14”, expresó la mítica actriz de telenovelas.