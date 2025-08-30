Cristian Castro confirma boda con Mariela Sánchez: será el 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe

Cristian Castro sorprendió al público al confirmar su boda con la empresaria argentina Mariela Sánchez.

Después de negar con firmeza que pensara casarse, ahora anunció que su próximo paso será unirse en matrimonio el 2 de febrero de 2026, en la histórica Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Planes claros y bendición familiar

En el programa De Primera Mano, el intérprete no dudó en afirmar: “Claro que sí, nos casamos”, con una enorme sonrisa que delató su felicidad.

Se desbordó en gratitud al mencionar el apoyo de su madre: “Ojalá que mi mamita esté muy contenta. Estoy muy agradecido porque apoya mucho a Mariela.”

Antes decía que no quería casarse… ¿qué cambió?

La revelación es aún más impactante si se considera que, apenas en julio pasado, Cristian confesó en una entrevista con Infama (Argentina) que el matrimonio le “no funcionaba":

“No me funciona el matrimonio, luego me caso y chao... se echa a perder todo”.

Pero el amor tiene su propio ritmo, y ahora su opinión es completamente otra.

Un enlace frente a la virgen de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe no fue elegida al azar. Este recinto sagrado añade un nivel de solemnidad y simbolismo al enlace, convirtiendo la ceremonia en algo más que un acto civil: será un momento espiritual.

De negar el matrimonio a planear una boda religiosa con bendición materna, Cristian Castro vive una nueva etapa. Febrero será su mes… y la Basílica, su nuevo escenario romántico. Hasta ahora.