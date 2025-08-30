Suscríbete
Famosos

Cristian Castro confirma boda con Mariela Sánchez: será el 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe

El cantante anunció que dará el “sí” el próximo 2 de febrero, en presencia de su madre, Verónica Castro, en un recinto emblemático de Ciudad de México.

August 30, 2025 • 
Luz Meraz
Christian-Castro.png

Christian Castro confirma que el 2 de febrero se vuelve a casar. Será su cuarto matrimonio.

Cristian Castro sorprendió al público al confirmar su boda con la empresaria argentina Mariela Sánchez.

Después de negar con firmeza que pensara casarse, ahora anunció que su próximo paso será unirse en matrimonio el 2 de febrero de 2026, en la histórica Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Planes claros y bendición familiar

En el programa De Primera Mano, el intérprete no dudó en afirmar: “Claro que sí, nos casamos”, con una enorme sonrisa que delató su felicidad.

Se desbordó en gratitud al mencionar el apoyo de su madre: “Ojalá que mi mamita esté muy contenta. Estoy muy agradecido porque apoya mucho a Mariela.”

Antes decía que no quería casarse… ¿qué cambió?

La revelación es aún más impactante si se considera que, apenas en julio pasado, Cristian confesó en una entrevista con Infama (Argentina) que el matrimonio le “no funcionaba":

“No me funciona el matrimonio, luego me caso y chao... se echa a perder todo”.

Pero el amor tiene su propio ritmo, y ahora su opinión es completamente otra.

Un enlace frente a la virgen de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe no fue elegida al azar. Este recinto sagrado añade un nivel de solemnidad y simbolismo al enlace, convirtiendo la ceremonia en algo más que un acto civil: será un momento espiritual.

De negar el matrimonio a planear una boda religiosa con bendición materna, Cristian Castro vive una nueva etapa. Febrero será su mes… y la Basílica, su nuevo escenario romántico. Hasta ahora.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Cristian Castro Verónica Castro
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shiky salvacion.jpg
Famosos
Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cielo-Abelito.png
Famosos
Cielo Anaís reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers: “Me gustaría subirme al ring con él”
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
aaron mercury (1).jpg
Famosos
El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Mijares.png
Famosos
Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Cuauhtemóctzin.png
Noticias
El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!
Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
casa de los famosospresupuesto.jpg
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
Una indiscreción de Dalilah Polanco y Mar Contreras reveló las condiciones en que viven los habitantes
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
ImeldatUñon.png
Famosos
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)
La actriz y cantante ofrecerá contenido íntimo y cercano desde su Instagram por solo 89 pesos mensuales, sin ser algo explícito.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Angela-Yharitza.png
Famosos
Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”
El rapero compartió un meme proponiendo un combate ficticio entre su hermana Ángela Aguilar y Yahritza Martínez en el evento Supernova Strikers, generando una ola de polémica en redes.
August 29, 2025